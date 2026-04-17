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「測量人體藝術比例」伸狼爪！美術老師自爆性無能...遭判8月

▲桃園市王姓男子擔任某國中代課老師，涉嫌於去年5、6月間兩度誘拐女學生上摩鐵還搞車震挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男教師藉「測量人體藝術比例」之名為由，觸摸女學生胸、臀等隱私部位，遭判處8月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／高雄報導

高雄一所私人藝術學院爆出教師性騷擾案件，一名美術老師遭控利用上課之便，假借測量之名，對未成年女學生做出不當肢體接觸，甚至多次伸手觸碰敏感部位。案件經審理後，高等法院高雄分院認定犯行明確，依違反妨害性自主罪判處有期徒刑8月，得易科罰金。

判決指出，被告是該私人藝術學院的老師，被害人為未成年的女學生，2024年4、5月間，該名教師在教室內上課時，疑似以「測量人體藝術比例」為由，刻意靠近女學生，並以手部動作測量胸部尺寸，過程中突襲觸碰；同年9月4日晚間，又被指控觸摸對方臀部。

事件曝光後，女學生向警方報案，警方將全案依性騷擾防治法移送地檢署偵辦。庭訊期間，該教師否認犯行，辯稱自己罹患肺腺癌、舌口腔癌、恐慌症、焦慮等疾病，並長期服用相關藥物，導致無性功能，強調不可能有性騷擾行為。

不過，法院審酌證人證詞及被害人指述，認為有目擊者證稱曾見老師在課堂中，以張開手掌、彎曲手指的方式測量女學生胸部，並趁機接觸，且相關說法與被害人陳述相符，認定其犯對受指導之人利用教育機會性騷擾罪，分別就兩次犯行判處有期徒刑6月，合併執行8月，該名教師不服上訴仍遭駁回維持原判且不得再上訴。

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