可惡送貨員闖紅燈再撞外送員　貨車側翻橫躺車道…一驗唾液竟毒駕

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區今（14日）晚間，48歲李姓男子駕駛小貨車送貨途中，先是在路口直接闖紅燈，隨後不明原因失控向右偏移，猛烈撞擊一名正在送餐的熊貓外送員，導致小貨車當場側翻橫躺路中央。警方趕抵現場後，意外發現李姓駕駛唾液快篩竟呈現毒品安非他命陽性反應，除依道交法開單扣車外，並採集尿液送驗，全案將依公共危險罪移送偵辦。

▼小貨車撞倒外送員後翻車，李姓司機竟是毒駕闖紅燈。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今天晚間6時許，李姓男子駕駛小貨車沿富國路往民安路方向行駛，行經富國路與四維路口時，竟無視交通號誌直接闖紅燈。李男隨後行駛至民安路時，車身突然向右偏移，失控撞上同向正在送餐的45歲陳姓熊貓外送員。隨後當場翻覆。

事故造成外送員陳男右腳踝扭傷、左膝擦挫傷，由救護車緊急送醫，所幸意識清楚、無生命危險；而貨車駕駛李男僅右肩挫傷，並未就醫。警方獲報到場後，立即實施酒測，確認雙方酒測值均為0mg/L。然而，李男神色異樣，於是進一步實施毒品唾液快篩，結果竟呈安非他命陽性反應。

警方針對李男涉嫌毒駕部分，警方依道路交通管理處罰條例第35條規定扣留車輛並開罰單。另在富國路與四維路口闖紅燈行為，依第53條予以告發。後續並對李男進行採尿送驗，若尿液鑑定結果確認含有毒品，將依公共危險罪嫌函請新北地檢署偵辦。