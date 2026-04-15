台南女「毒駕撞多車」！3騎士受傷送醫　驚悚畫面曝

記者林東良、柯振中／台南報導

台南市中華南路與明興路口15日下午4點多發生連環車禍。40多歲邱姓女駕駛因精神恍惚，先擦撞路邊車輛後再衝撞等紅燈車輛與分隔島，波及多部汽機車並造成3名騎士受傷送醫。警方初篩發現邱女有毒品反應，訊後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，並針對違規行為依法舉發，全力維護用路安全。

▲台南毒駕女撞多車，3騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝）



女子精神恍惚連撞多車 三名騎士受傷送醫

台南市警六分局表示，15日下午4點左右接獲報案，指稱中華南路及明興路口發生交通事故。經查為40歲邱姓女駕駛自小客車行經該處，先擦撞路旁一部車輛，隨後再撞擊正在停等紅燈的車群，最後撞上分隔島才停下。事故造成現場多部汽、機車受損，其中有3名機車騎士受有擦挫傷，所幸經送醫救護後均無生命危險。

▲▼台南毒駕女撞多車，3騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝）



駕駛初篩呈毒品反應 警方依法移送偵辦

鹽埕派出所所長高世賢說明，員警到場處理時發現邱姓女駕駛精神恍惚，經初步篩檢發現其呈現毒品反應。台南市警六分局提到，針對邱女危險駕駛行為，全案已依違反《道路交通管理處罰條例》予以舉發。此外，因其涉及毒駕，警方訊後另依《刑法》公共危險罪嫌，將邱女移送台南地檢署進一步偵辦，若又查獲邱女持有毒品，可再依毒品案移送。