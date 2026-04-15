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打造安全交通環境！花蓮警祭4大措施　嚴查毒、酒駕零容忍

▲花蓮警方加強交通違規取締，祭出4大措施，打造安全交通環境。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮警方加強交通違規取締，祭出4大措施，打造安全交通環境。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升道路交通安全並有效預防事故發生，花蓮縣警察局以「預防事故、保障生命」為核心，全面推動「科學交通、精準執法、公平治理」政策，透過數據分析與精準部署強化執法效能；並強調各項執法均秉持公開透明與安全導向原則，絕無陷阱式或隱匿性作為，致力提升整體道路安全並強化民眾信賴。

在執法與管理作為方面，花蓮縣警察局說明如下：
一、精準執法，滾動式檢討測速設備地點
為確保執法貼近實際路況，所有測速地點均設置於事故高風險路段，並依事故資料定期滾動檢討，確保執法具備正當性與必要性；此外，持續彙整執法數據，若特定路段超速比例異常，將提供數據協助路權機關進行「速限合理化」檢討，使速限更符合道路條件與用路需求。

二、落實「牌法一致」，杜絕隱匿性執法
全縣固定式測速照相36處及移動式測速勤務，均嚴格依規定於取締執法路段100公尺至300公尺前設置「警52」告示牌，並確保告示牌位置顯著，提前提醒駕駛人減速慢行，強化預警功能，消弭隱匿性執法疑慮。

▲花蓮警方加強交通違規取締，祭出4大措施，打造安全交通環境。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

嚴查毒駕、酒駕零容忍。

三、強化道路工程改善，提升道路安全性
持續清查省道及轄內重要道路標誌、標線設置情形，針對號誌遭遮蔽、標線標誌斑駁不清等影響行車安全問題，主動協調權責單位改善，提升道路辨識度與整體安全性。此外，針對號誌秒數配置，將與縣府建設處及各路權機關現地勘查，觀察實際車流與行車速度，配合調整號誌時制，確保駕駛人有足夠反應時間與行車空間。

四、 嚴查毒駕行為，守護用路人生命安全
自去年11月啟動「毒品唾液快篩試劑」執法機制，透過現場快速檢測，即時初步判斷駕駛人是否涉有毒駕情事，以提升第一線執法效率與攔查精準度，後續將依規定採集尿液送驗，進一步釐清是否涉及公共危險罪嫌，以強化偵辦作為；除積極執行路檢攔查及加強可疑駕駛行為辨識外也透過校園、社區及多元宣導管道，深化反毒駕教育，提升民眾對毒品駕駛危害之認識與警覺。

花蓮縣警察局強調，毒品對大腦反應力之損害更甚於酒駕，對道路安全構成高度風險，因此對毒駕行為將持續採取「零容忍」立場，嚴正執法，以有效降低交通事故發生率，維護用路人安全。

花蓮縣警察局表示，未來將持續以「專業為本、科技為翼、社區為力、韌性為盾」四大治理理念，整合執法、工程及宣導三大面向，推動科學化交通治理與公平執法，致力打造安全、友善且值得信賴的交通環境。
 

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