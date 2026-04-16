台14線修路燈挨撞！廂型車尾變形凹毀　仁愛鄉公所4人送醫

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉台14線67公里處今(16日)上午發生一起車禍！一名吳姓男子駕駛大貨車行經該處時，疑似恍神撞上路旁鄉公所道路養護隊的車輛，造成廂型車的車尾嚴重凹毀，滿地雜物，更導致公所4名員工受傷，送醫救治，所幸並無生命危險，詳細肇事原因還有待釐清。

▲仁愛鄉公所4名員工剛修完台14線的路燈，慘遭後方貨車衝撞。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



仁愛鄉長江子信指出，因台14線67公里處的路燈壞掉，今天派遣道路養護隊人車前往維修，上午9時許修好路燈後，同仁便收拾東西準備上車離開，沒想到後方一輛貨車突然衝撞他們停放路邊的廂型車與高空作業工程車，造成4人受傷。

南投縣消防局說明，今天上午10時09分獲報台14線南豐橋附近發生3車碰撞事故，其中1人疑似受困車內，立即派遣中心碑分隊及仁愛分隊4車8人(7警消、1役男)前往現場進行救援。

消防人員於上午10時23分抵達現場，經評估患者受困之車輛車門未卡住可順利開啟，便協助車上受困民眾陸續脫困，於10時28分成功將4名受困民眾救出，經初步急救處置後，將4名患者分別送往埔里榮民醫院及埔里基督教醫院。

消防局呼籲民眾駕駛車輛時，應隨時注意車前路況，遇有狀況應提早減速以免發生危險。