南台科大串聯國科會科普計畫　綠電草地音樂會走進永康社區

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台科技大學持續實踐大學社會責任，結合國科會科普計畫推動在地永續行動，「藏碳蘊風」國科會科普計畫團隊7日上午10時起，在台南市永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，以風力與太陽能組成的風光互補系統實際供應舞台音響用電，結合音樂展演與多元科普互動攤位，吸引不少社區民眾與親子家庭參與，打造一場貼近生活的永續實踐行動。

▲南台科技大學校務發展推動中心兼社會責任暨環境永續中心陳曉蓉主任致詞。

南台科大校務發展推動中心兼社會責任暨環境永續中心主任陳曉蓉表示，大學社會責任不只是知識傳遞，更重要的是走進地方、回應社區需求。透過將綠能技術與科普教育帶入公共空間，讓民眾能在熟悉的生活場域中實際接觸永續議題，是學校長期推動USR的重要行動策略。

計畫主持人、南台科大機械工程系陳宥任老師指出，本次活動由南台科大風狂實驗室串聯「藏碳蘊風」科普計畫、「藏碳蘊漁」USR計畫共同主辦，並結合校內電機系STEM「飛越聲境」計畫團隊、永續型「青銀共創」USR計畫團隊、新創團隊「翎博有限公司」，以及中國文化大學、國立屏東科技大學、空軍航空技術學院等多所大專校院科普計畫團隊共同參與，展現跨校、跨領域的社會實踐能量。

陳宥任說，團隊自2016年起即以能源推廣與環境教育為目標，每年在台南舉辦綠電搖滾草地音樂會，結合風能技術、音樂演出與音響系統專業，透過實際展示與互動體驗，讓能源科技走出實驗室、融入日常生活。今年邁入第十年，以「風狂拾光」為主題擴大辦理，象徵多年累積的成果，也代表持續將科學帶進社區的初衷。

主辦單位表示，期盼透過國科會科普計畫的推廣與USR人才培育的結合，深化大學與地方社區的連結，讓綠能與科學教育不只停留在校園，而能真正走進社區、融入生活，為在地永續發展累積更多可能。活動現場設置多個科普體驗攤位，內容涵蓋風力發電、無人機、食魚教育、銀髮健康、空氣動力、虹吸原理等主題，透過動手實作與現場解說，引導親子在互動中認識科學、能源與生活的關係，達到寓教於樂的效果。

