　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南台科大串聯國科會科普計畫　綠電草地音樂會走進永康社區

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台科技大學持續實踐大學社會責任，結合國科會科普計畫推動在地永續行動，「藏碳蘊風」國科會科普計畫團隊7日上午10時起，在台南市永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，以風力與太陽能組成的風光互補系統實際供應舞台音響用電，結合音樂展演與多元科普互動攤位，吸引不少社區民眾與親子家庭參與，打造一場貼近生活的永續實踐行動。

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲南台科技大學校務發展推動中心兼社會責任暨環境永續中心陳曉蓉主任致詞。

南台科大校務發展推動中心兼社會責任暨環境永續中心主任陳曉蓉表示，大學社會責任不只是知識傳遞，更重要的是走進地方、回應社區需求。透過將綠能技術與科普教育帶入公共空間，讓民眾能在熟悉的生活場域中實際接觸永續議題，是學校長期推動USR的重要行動策略。

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

計畫主持人、南台科大機械工程系陳宥任老師指出，本次活動由南台科大風狂實驗室串聯「藏碳蘊風」科普計畫、「藏碳蘊漁」USR計畫共同主辦，並結合校內電機系STEM「飛越聲境」計畫團隊、永續型「青銀共創」USR計畫團隊、新創團隊「翎博有限公司」，以及中國文化大學、國立屏東科技大學、空軍航空技術學院等多所大專校院科普計畫團隊共同參與，展現跨校、跨領域的社會實踐能量。

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

陳宥任說，團隊自2016年起即以能源推廣與環境教育為目標，每年在台南舉辦綠電搖滾草地音樂會，結合風能技術、音樂演出與音響系統專業，透過實際展示與互動體驗，讓能源科技走出實驗室、融入日常生活。今年邁入第十年，以「風狂拾光」為主題擴大辦理，象徵多年累積的成果，也代表持續將科學帶進社區的初衷。

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

主辦單位表示，期盼透過國科會科普計畫的推廣與USR人才培育的結合，深化大學與地方社區的連結，讓綠能與科學教育不只停留在校園，而能真正走進社區、融入生活，為在地永續發展累積更多可能。活動現場設置多個科普體驗攤位，內容涵蓋風力發電、無人機、食魚教育、銀髮健康、空氣動力、虹吸原理等主題，透過動手實作與現場解說，引導親子在互動中認識科學、能源與生活的關係，達到寓教於樂的效果。

▲南台科大在永康區東橋里小橋公園舉辦「風狂拾光—綠電草地音樂會暨科普活動」，吸引社區親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 3 1499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」
特斯拉起火身亡！美男生前絕望求救「我出不去」　母控1設計害命
姊弟添新衣禮券被撿走！　路人阿嬤花完到案...超愧疚
全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

嘉義縣警局春節前連續2天掃蕩　查獲多起犯罪案件

企業展愛心！捐贈谷關消防400萬全國第一台T7救護車

雲林二監春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

不畏墾丁觀光低潮！風華飯店「冠軍盃」建築搶攻南台度假市場

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動熱鬧滾滾

南消七大後甲消防分隊前進東聖里　結合迎春活動宣導年節防火安全

寒流來襲別讓溫暖變危害　台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

2026台灣燈會嘉義智慧燈區首次亮相　科技綠能新體驗等你來

穿財神服進市場！台中市議員謝志忠送祝福迎新年

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

嘉義縣警局春節前連續2天掃蕩　查獲多起犯罪案件

企業展愛心！捐贈谷關消防400萬全國第一台T7救護車

雲林二監春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

不畏墾丁觀光低潮！風華飯店「冠軍盃」建築搶攻南台度假市場

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動熱鬧滾滾

南消七大後甲消防分隊前進東聖里　結合迎春活動宣導年節防火安全

寒流來襲別讓溫暖變危害　台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

2026台灣燈會嘉義智慧燈區首次亮相　科技綠能新體驗等你來

穿財神服進市場！台中市議員謝志忠送祝福迎新年

《黑白大廚》權聖晙奪冠翻身！重回攝影棚：2年前我就站在這⋯

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

台南安平開台天后宮迎春送春聯　「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

女星自爆曾收《世紀血案》試鏡邀約　「看劇本就知不能拍」揭原因

捲淫魔艾普斯坦案！法前文化部長父女涉洗錢　政壇嘩然

寒流殺到最冷剩5度　七星山、大屯山可望飄雪

【傷勢過重】新店男穿越馬路！　復康巴士綠燈起步輾過他搶救不治

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

屏縣府小內閣人事異動　副縣長鄞鳳蘭上任

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

桃園推新自治條例　解決廢棄車輛占公有地

魚池琴蛙棲地上游山坡地非法遭種檳榔

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

桃園第二行政園區拍板　盼解決交通三大困境

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯

台中工策會允諾恢復金口碑獎助攻產業升級

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

桃園好孕專車兒童安全座椅計程車　上路

更多熱門

相關新聞

印股票換鈔票吸金23億！主謀判囚24年

印股票換鈔票吸金23億！主謀判囚24年

曾假冒檢察官與律師的男子李克毅，2022年勾結未上市櫃股票仲介商梁慶飛，將4家體質很差的公司包裝成綠電、AI等熱門產業，拉抬股價謊稱獲利可期，李並以律師事務所名義出具履約保證，涉誘騙民眾買股、藉此吸金逾23億元，台北地院依《證券交易法》等罪，判李12年徒刑、梁24年徒刑，各沒收犯罪所得900多萬元與6億餘元，可上訴。

張榮發基金會舉辦緬懷紀念音樂會

張榮發基金會舉辦緬懷紀念音樂會

技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

關鍵字：

南台科大國科會科普計畫綠電音樂會

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

肚痛「一剖腸子已全爛」！急診醫嘆：他隔天就病逝了

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

《世紀血案》爭議　台大名醫公開抵制

快訊／李千娜《世紀血案》認錯致歉！

網路名店「驊哥電腦」驚傳倒閉　員工全資遣欠款千萬

快訊／《世紀血案》楊小黎千字文道歉！

快訊／簡嫚書致歉還原接演《世紀血案》過程

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

老天爺最疼「3生肖」福氣爆棚！第一名貴人自動上門

人瑞娶看護閃婚！律師曝唯一解法

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面