快訊／遭控索台積電機密！洪孟楷提告吳沛憶　北檢偵結不起訴

▲洪孟楷向吳沛憶提告不起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

民進黨立委吳沛憶2024年時指控，國民黨立委洪孟楷於立法院教委會，要求國科會提供台積電秘密資料，遭國科會當場拒絕，直言「國會擴權侵犯民眾人權」，洪孟楷反擊稱「可以公開就不是機密，何來機密之有？」，並委請律師正式提出告訴。台北地檢署今（22）日偵結不起訴。

2024年6月時，吳沛憶說洪孟楷質詢有索取台積電內部資料。根據該次會議立法院公報文字（第324頁，第24行開始），洪孟楷問到，「台積電隔天、4月4號就已經講，晶圓廠設備恢復率超過 80%」、「經過了 7 天的時間，本席要問的是最新的進度」，且洪孟楷向國科會關切就是包括台積電在內的「晶圓廠設備恢復率」，這就證實了他有問到台積電，也問到晶圓廠設備恢復率。

洪孟楷強調，吳沛憶在臉書、Threads上指控，自己要拿台積電機密資料，這些都不是事實！「我完全沒有要過任何機密資料，吳沛憶的發言已經完全偏離事實」，用抹黑方式他無法接受，會委請律師正式提出告訴。

洪孟楷稱，這是4月3日大地震結束後，在4月11日教委會質詢中，國科會副主委來備詢，當時自己針對全台科學園區是否有地震災損釐清，之前也有委員針對學校機關、交通建設詢問災損情況，科學園區也一樣，要求主管機關國科會了解科學園區災損，相關資料也可在立院議事公報資訊網，可以看到逐字稿、質詢影片、機關回覆資料，「可以公開就不是機密，何來機密之有？」

洪孟楷當時表示「我不容許任何造謠抹黑，已經委任律師將向吳沛憶提告，期盼用司法程序導正社會視聽，還我清白！」台北地檢署今日偵結不起訴。