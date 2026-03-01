攻堅全固態電池！中原大學教授劉偉仁　榮獲國科會傑出研究獎

▲中原大學教授劉偉仁（左）榮獲國科會傑出研究獎。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學化學工程系教授劉偉仁，憑藉在能源材料領域的卓越研究成果，榮獲國家科學及技術委員會甫公布的114年度「傑出研究獎」肯定，成為本年度除醫學背景大學外，私立大學唯一獲獎學者，展現中原大學深厚的研究能量與學術競爭力。

身為中原大學化工系畢業校友及教師，劉偉仁教授對於榮獲「傑出研究獎」肯定，感謝評審委員的肯定，以及任教13年來能源與光電材料實驗室(EOML)學生們的投入與付出。回顧2012年，研究團隊由1名碩士生與2名專題生起步，專注於鋰電池、石墨烯與發光材料研究；如今已成長至近30人規模，研究範圍拓展至鈉電池、全固態電池、MXene及鈣鈦礦量子點等前瞻領域。

▲中原大學教授劉偉仁致力能源儲存與開發。（圖／中原大學提供）

中原大學表示，國科會「傑出研究獎」主要在獎勵長期投入基礎或應用研究、研究成果傑出的科學技術人才，是國內學術研究領域具指標性的年度重要獎項之一。劉偉仁教授為本年度「化學工程學門」獲獎者之一，其研究涵蓋鋰（鈉）電池正負極材料、鋰／鈉全固態電池、鋅離子電池、固態電解質，以及石墨烯、MXene二維材料與鈣鈦礦量子點等前瞻技術，長期致力於能源儲存與新穎材料開發，成果豐碩。