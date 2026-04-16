性侵、猥褻同居女友未成年女兒　桃園色男認罪賠償下場曝

▲桃園市一名男子與同居女友同居時，兩度對其未成年女兒乘機猥褻、性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區一名男子於2021至2023年間，趁與同居女友同居時，兩度對其未成年女兒猥褻、性侵得逞，案經平鎮警方移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依家暴妨害性自主案件起訴；桃園地院審理時，被害人始終坦承犯行，並與被害人達成和解，法官審結，依對未滿14歲女子猥褻罪、與14歲以上未滿16歲女子性交罪，應執行有期徒刑1年4月，本案還可上訴。

檢警調查，男子與女友在平鎮區住處同居，2021年11月間某日在平鎮區住處與女友未成年女兒房間內，在未違背其意願下，徒手撫摸其胸部、身體方式猥褻得逞；2023年2月間某日，又在對方房間，在未違背其意願下發生親密關係，對其性交得逞，案經同居女友察覺報警處理，平鎮警分局移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結，依家暴妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官審酌，被告與被害人之母親、被害人同居，卻未能善盡協助照護被害人之責，竟將被害人作為發洩性慾之對象，不顧被害人人格發展之健全而為上開犯行，為社會道德、法理所不容；兼衡被告始終坦承犯行，且曾與被害人達成和解之犯後態度。法官審結，被告犯對未滿十四歲之女子為猥褻行為罪，處有期徒刑8月，又犯與十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑11月，應執行有期徒刑1年4月，本案仍可上訴。

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