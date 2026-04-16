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涉貪又霸凌下屬害輕生　謝宜容「對不起國家栽培」！二審結果曝

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容曾錄製影片道歉，稱對不起國家栽培。（圖／翻攝YouTube）

記者吳銘峯／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，遭控因職場霸凌，最後逼死部屬；檢方又查出她任內疑似圖利廠商、侵占公物禮品，因此依《貪污治罪條例》提起公訴。謝女一審遭判刑4年6月、褫奪公權3年。案經上訴，高等法院16日二審維持4年6月，褫奪公權改判2年。

本案起因為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署的吳姓男公務員，2024年11月4日在分署辦公室內上吊輕生死亡，當時有不少員工指稱，死者曾遭受當時的分署長謝宜容強大的職場壓力。包含利用下班及假日時間透過LINE交辦任務，要求部屬全天候24小時內都要不間斷即時回覆訊息，並對未回覆者召開檢討會議。

甚至還有相關的錄音檔流出，內容提到謝宜容指責下屬「理當你們就是要待命」、「不回覆訊息是不懂網路禮儀」，並要求下屬一分鐘內回應LINE訊息，否則她就會不滿。事件爆發後，引起公憤，謝女最後遭記2大過免職。而檢方也著手偵辦，發現謝女曾挪用公款送禮，甚至用安定基金裝潢辦公室涉圖利廠商。檢方於2024年12月聲請羈押獲准，並於隔年偵查終結，依《貪污治罪條例》對謝女提起公訴；但謝女職場霸凌部分，檢方認為吳男自殺身亡並非謝女直接造成，也與其領導行為無因果關係，因此對謝女涉及的過失致死罪嫌做出不起訴處分。

案件進入法院審理程序，一審法院首度開庭時，謝女在庭上不斷哭泣，除了在庭上認罪外，庭訊結束後她在辯護律師建議下，當眾向往生的吳男及其家屬致歉。

另外她也公開錄製影片展現悔意，宣稱「我對不起大家、對不起國家栽培我成為11職等文官，我做了機關首長最壞的榜樣，浪費社會資源跟司法資源，我也對不起年邁母親、公婆，還有丈夫與2個小孩！」、「懇求法官輕判我的部屬與廠商」。一審法院最後仍認定她貪污有罪，判處有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。案件上訴第二審。

二審高等法院於去年底首度開庭，當時謝女在庭上也一直哭泣，並請求法院將緩刑列入審理範圍。法官最後決定將緩刑事項列入審議，謝女當庭向法官致謝，連說「謝謝、謝謝」。庭末面對大批記者的拍照、追問，謝女不發一語，雙手合十，低頭快步離去。

▼謝宜容到高等法院開庭時，雙手合十，不願回應。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼謝宜容到高等法院開庭，全身包緊緊，雙手合十，不願回應。（圖／記者吳銘峯攝）

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