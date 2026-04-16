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女房東張淑晶入獄4年後現身　想開口遭律師打斷「妳話不要多」

▲▼女房東張淑晶入獄4年後再度出庭，但她大熱天穿著粉紅色外套，雙手上手銬還抱著大疊資料，撇過臉以頭髮遮住臉，不露出正面。（圖／記者吳銘峯攝）

▲女房東張淑晶入獄4年後再度出庭，但她大熱天穿著粉紅色外套，雙手上手銬還抱著大疊資料，撇過臉以頭髮遮住臉，不露出正面。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺上百名房客的新北市女房東張淑晶，最終遭誣告、詐欺、偽造文書等多項罪名，總計判刑16年5月定讞，已於2021年10月間入獄。她向高等法院聲請再審，相隔4年多後，再度於媒體前現身。但她一改先前在庭上多話的狀況，在法庭上還被自己的委任律師喝斥「你話真的很多！」要她尊重法律程序。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她多次以低價承租新北市多間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，並將房屋分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。但租屋過程引起許多糾紛，有許多被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

檢方介入偵辦，發現張女在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她，兩波起訴中共計有134人受害。最後案件陸續定讞，張女前後遭判刑16年5月定讞，並於2021年10月間入獄服刑。

張女入獄後，直到今年突然向高等法院聲請再審，高院也依法於16日傳喚她出庭應訊，這也是她入獄4年多後，首度於媒體面前現身。張女以往出庭時，經常穿著短裙、拖鞋，但入獄後沒了此類衣服，只能以長褲、長袖囚服現身。但在將近30度高溫的天氣下，她還是詭異的穿著粉紅色大外套，手上抱了一大疊資料出庭。

庭訊一開始，張女就向法官請求借一枝筆，但遭法官拒絕。而她在庭上，也一改以往向法官極力爭辯的態度，僅陳述「由律師代為回答」。不過律師陳述時，張淑晶也多次回頭觀察記者，面向法官，似乎欲言又止。短短10分鐘左右的庭訊即將結束時，張淑晶突然又想發言，但這時律師說話壓制她「你話不要多，要尊重法官，法官很辛苦的...記者也在旁聽，要尊重法律程序」，律師最後更安慰，「以前的事情真的太多了，不要這麼急...我下周再去看你...記者都在旁邊聽。」

隨後庭訊結束，張淑晶還押時，記者詢問她「心情有調適好嗎？會覺得關太久嗎？」她都沒有回應，甚至還閉上眼睛，以長髮遮住臉，撇開臉，加速下樓離去。

其實張女雖然入獄，但她仍持續提出訴訟。她與胞兄間有多起民事官司，至今仍在法院纏訟中，但因為是民事案件，她都委任律師出庭，自己並未出庭應訊。直到此次刑事案件的再審程序，她才又出現在媒體面前。

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