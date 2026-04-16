闖陽台行竊觸動警報！賊變蜘蛛人翻牆逃　躲民宅頂樓被活逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄岡山區壽華路15日晚間驚傳竊案！31歲朱姓男子涉嫌從2樓陽台闖入住家行竊，未料作案過程中觸動警報，嚇得翻牆逃逸。屋主透過監視器發現異狀趕緊報警，警方到場後在周邊住家逐戶搜查，終於在一處民宅頂樓逮到朱南，之後壓制逮捕，後續更發現他還是通緝犯，偵訊後將他移送偵辦。

▲31歲賊變蜘蛛人翻牆逃，躲民宅頂樓被警活捉。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，朱姓男子當時翻牆闖入民宅2樓陽台企圖行竊，原以為神不知鬼不覺，卻意外觸動屋主裝設的警報器。屋主第一時間查看監視器畫面，發現疑似有竊賊闖入，立即向警方報案。

▲▼闖陽台行竊觸動警報！31歲賊變蜘蛛人翻牆逃，躲民宅頂樓被警活捉。（圖／記者賴文萱翻攝）

朱男見警報器大響，嚇得隨即翻牆逃離現場，轄區警方獲報後，隨即調派所內多名警力火速趕往現場，並立即封鎖周邊可能的逃生路線，配合住戶進行逐戶搜查。經地毯式搜索，員警在附近民宅頂樓發現人影晃動，隨即上前包抄，當場將受困在頂樓的朱男制伏壓制。

經現場查證身分，警方發現該名31歲朱姓男子不僅涉及本起竊盜未遂案，竟然還是遭到地檢署發布通緝在案的通緝犯。警方隨即依現行犯將其逮捕，全案詢後依刑法竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦，至於通緝部分則另行解送歸案。