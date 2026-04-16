高雄毒春捲害173人！闆娘賠償進度曝　議員：曾有店家賣房來賠

▲高雄市發生春捲食品中毒案，受害人數規模驚人，許采蓁關注賠償進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市日前爆發春捲食品中毒案，受害人數高達173人，高雄市議員許采蓁15日在質詢中指出，此案受害人數幾乎是去年「冰店中毒案」的兩倍，外界高度關注受害者是否能得到應有賠償。對此，高雄市政府行國處處長張硯卿表示，目前已掌握51件申訴案、共130人尋求協助，並已在兩週內密集安排40場協調會議，若最終和解不成，市府也已準備好預算補助團體訴訟。

許采蓁指出，過去處理選區內的「六合冰店中毒案」時，受害人數約100人，最終和解金超過百萬，當時業者甚至「賣房子來賠償」，展現極大誠意並完成全員和解。然而，本次春捲中毒案的受害人數規模更勝以往，若業者無法像冰店案一樣有誠意解決，恐需走入法律途徑，詢問市府針對團體訴訟的預算支應是否充足。

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▲許采蓁指出，本次春捲中毒案受害人數規模約為先前冰店案的兩倍，要求市府全力協助法律程序。（圖／ETtoday資料照）

對此，行國處處長張硯卿回應表示，市府希望能遵循「冰店案」的成功模式，上週已立刻請春捲業者到案說明，業者也表達願意參考該模式進行賠償。

根據最新數據，目前總計接獲51件申訴案，涉及約130名受害者。為了加速處理進度，行國處在近兩週內已排定40場協調會議，目前正全力進行中。

針對協商未果的備案，張硯卿強調，若最終無法達成全員和解，市府已與兩個消保團體聯繫，在議會的支持下，市府今年已通過一筆預算，若屆時有進行團體訴訟的需求，受害者可以申請補助，市府將全力協助法律程序。