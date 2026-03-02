　
政治

王惠美傳入閣「藍綠合」引熱議　綠議員喊讚：為彰化爭更多資源

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日外界盛傳彰化縣長王惠美可能受邀「入閣」進入中央政府任職，引發地方政壇「藍綠合」熱議。對此，綠營5連霸議員賴清美於今（2）日接受訪問時表示，若傳聞屬實，這不僅是對王縣長個人施政能力的肯定，更是「彰化之光」。藍營議員曹嘉豪則持保留態度，直言「政治要看理念」，並喊話黨中央應安排不分區立委，對王縣長才公平。

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲外傳縣長王惠美將延攬入閣，綠營議員賴清美肯定。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清美指出，對於中央政府展現跨黨派合作的意願表示感謝。她認為，若地方首長能進入中央服務，將有助於中央與地方的溝通更為順暢。賴清美進一步強調，她對王惠美縣長充滿信心，相信她若能入閣，憑藉其對地方需求的深刻了解，定能為彰化縣爭取更多實質的建設經費與福利資源，這對彰化縣的長遠發展而言，絕對是具備正面意義的發展。

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美陪同。（資料圖／彰化縣政府提供）

對此傳聞，藍營青年軍彰化縣議員曹嘉豪則持不同看法，「王惠美縣長的政治立場，其實一直以來都非常明確喔。」並表示，王出身國民黨，這一點從來沒有模糊，8年的執政經驗把整個色彩、整個政黨色彩降到最低喔，是為了讓整個縣政更順利推動，包括了府會和諧。「做事的態度喔，不代表立場會改變。」

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲外傳縣長王惠美將延攬入閣，藍營議員曹嘉豪建議黨中央列不分區立委。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有媒體提到傳將延攬內閣，曹嘉豪指出，「說真的我心裡是一個問號。」因為政治不是只有交情好不好，而是應該提到理念合不合、支持者怎麼看；一路走來的價值如何去堅持，都不是一句所謂的「廣納賢才」就能帶過的。

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美為地方經濟建設請命。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲總統賴清德到彰化，縣長王惠美共同合照。（資料圖／彰化縣政府提供）

曹嘉豪進一步指出，「我認為一位當了八年的縣長，替地方扛著任、扛壓力，卸任之後還要回到第一線去廝殺，黨中央應該思考一下，是否能因為她的能力跟付出，給她一個不分區的機會，讓她把地方的經驗帶到中央，應該更來得公平，而且更有高度。」

02/28 全台詐欺最新數據

王惠美傳入閣「藍綠合」引熱議　綠議員喊讚：為彰化爭更多資源

王惠美傳入閣「藍綠合」引熱議　綠議員喊讚：為彰化爭更多資源

彰化縣 彰化縣長 王惠美 賴清德 藍綠合

