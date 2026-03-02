王惠美柔軟身段賴清德也服了　傳卸任縣長入閣倒數

▲彰化縣長王惠美（中）要卸任了，縣議長謝典林（左）與立委謝衣鳳（右）都被傳為藍營可能接棒者。（圖／資料照／CTWANT提供）

彰化縣長選戰長期對藍綠是「人人有機會、各個沒把握」，藍營出身的縣長王惠美8年來在地方淡化色彩尚稱「府會和諧」，卸任後的出路也成關注焦點。地方驚傳，王惠美除了回到鹿港本命區2028年再戰立委外，與總統賴清德交情不錯的她也可能「入閣」登上內政或教育部長大位，成為賴政府不分黨派「廣納賢士」的樣板。

58歲的「不敗女王」王惠美出身自政治世家，父親王福入從「環保運動」起家，後走入體制內競選鹿港鎮長，並在任內過世。那時26歲的王惠美繼承衣缽進入公眾視野，連任3屆彰化縣議員後進一步在「綠大於藍」的鹿港小鎮2次當選鎮長，2011年適逢有「彰化媽祖婆」之稱的前立委陳秀卿過世，披藍袍的王惠美在陳秀卿之子林益邦與改披綠袍的前立委陳進丁雙重夾擊下，隔年初以386票驚險勝出登上立委寶座。

立院人士直指，王惠美圓融的問政風格藍綠都吃得開，因此與後頭任閣揆的賴清德、時任立委的現任高雄市長陳其邁都保持友好互動，像這幾年台灣設計展由高雄起發、彰化接棒，王惠美便於公於私多次與陳其邁請益，更別說當縣長後從前總統蔡英文到賴清德拜訪彰化她都幾乎「零缺席」，把東道主職責扮得恰如其分。

一名在地民代就透露，曾親眼看到王惠美向賴清德遞上牛皮紙袋，裡邊標籤還七彩繽紛，側面打聽才得知是「討建設」，因此儘管這幾年是綠營執政，藍營的王惠美「跟緊緊」要錢也讓賴清德印象深刻。她舉例，大年初三賴清德跑去鹿港天后宮參拜時，直指自己從過去擔任行政院長時就一直觀察王惠美「質詢其實都準備得非常周到，都站在彰化縣的立場」，除了向王惠美遞出橄欖枝外，也讓人看到2025年「大罷免」32比0把綠營「剃光頭」後，過去對政治敵我「壁壘分明」的賴清德態度也有鬆動。

該民代直言，58歲的王惠美自身活力旺盛「看不出想退休」，再經營幾年政治圈並不是問題，年底選戰除了試圖遊說32歲的長子周一中步入政壇選議員接棒外，原先就是為2028年「鳳還巢」立委第一選區對戰現任立委陳秀寶鋪路。

▲吵了20年的芳苑火葬場在彰化縣長王惠美強勢主導下有了曙光，王惠美的「魄力」讓外界眼睛為之一亮。圖為芳苑鄉殯儀館(慈慧堂)。（圖／CTWANT提供）

然而，近期地方卻盛傳，綠營層峰評估與其讓王惠美回頭輕取陳秀寶立委大位，不如納為自家之用入閣，像王惠美敢於推動「芳苑火葬場」一解彰化縣喊了20年在地火葬問題，就非常適合入主內政部門，反觀內政部長劉世芳如今已是「看守」部長，若同屬新潮流出身的學弟賴清德開口，選後華麗轉身就可讓內政部成為「藍綠合」樣板。

另一名立法院幕僚則說，如今教育部長鄭英耀因「校事會議」濫訴問題與「班班有鮮奶」執行得千瘡百孔，或許坐鎮酪農大縣彰化多年、又是國小老師出身的王惠美會是最佳解。

▲總統賴清德（前排右）與彰化縣長王惠美（前排左）在彰化縣各大小廟宇多次同框，也多次跨越黨派藩籬稱在王惠美，外界解讀年底王惠美卸任後，極可能「更上一層樓」。（圖／翻攝自總統府官網）

受訪人士皆觀察，王惠美「人人好」的特質有效甩開彰化縣「北温南謝」家族泥淖安穩做了8年縣長，也因較淡的政治色彩，接下來交棒給誰「都不大影響王惠美個人前途」，或許不被台北政壇太多鎂光燈關注的她，才是新一年的黑馬。

彰化縣政府對此回應，感謝各界對縣長關心，目前持續做好縣政，未來的事情沒有多想。

