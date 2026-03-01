　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍：陳其邁要為爸爸貪汙道歉？

▲▼台北市二二八事件79周年紀念會-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨日出席二二八和平公園紀念追思會，與受難者家屬一同獻花，向歷史的傷痕致敬。針對蔣萬安上任三年來，每年皆以市長身分向受難者家屬致歉，非以身為蔣家後代的身分，民進黨籍議員何孟樺批，主張「我是台灣人」的蔣萬安，應勇於面對先祖在二二八對台灣造成的傷害。國民黨南港、內湖議員擬參選人陳冠安回擊，按這個邏輯，高雄市長陳其邁是否每年都要為陳哲男貪汙掏空台灣致歉？

陳冠安提及，蔣萬安在228和平紀念公園表示，「二二八事件是絕不該發生的悲劇。身為台北市長，我要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉」，前副總統呂秀蓮也讚許蔣萬安的表現非常誠懇，更呼籲各界要公正理解二二八事件，不要扭曲歷史或作為政爭藉口。

陳冠安感嘆，但何孟樺卻說，蔣萬安有責任、有義務，以蔣家後代身分，對二二八及白色恐怖中蔣家的惡行來表態，「畢竟大家都知道，蔣萬安能在政壇平步青雲，始終受到兩蔣威權黨國遺緒的滋養。」陳反批，按這個邏輯，高雄市長陳其邁是否每年都要為陳哲男貪汙掏空台灣致歉？ 要說道歉，由行政院設立的二二八事件紀念基金會在活動裡播放婚禮歌曲、總統賴清德遲到，「是不是更該道歉？」

陳冠安說，蔣萬安不是兩蔣威權黨國遺緒滋養出來的台北市長，而是經由57萬台北市民選舉出來的台北市長。何孟樺的說法，根本小看台北市民的智慧與民主素養，會要蔣萬安為家族負上政治責任的思維，根本是封建時代的想法。

陳冠安認為，蔣萬安的責任和義務，來自於對台北市民，而不是家族親人。蔣萬安說的很好，不忘歷史，永誌歷史；虔誠面對，肅穆反省；汲取教訓，邁步向前。好的政治人物，為公益，凝聚社會；差的政治人物，為私利，分裂社會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台64萬YTR被折返：這輩子沒想過因戰爭回不了台灣
哈米尼開會被炸！　「伊朗高層齊聚」遭集體擊殺
杜拜機場「女滿臉血」逃命！　航廈狂奔撤離畫面曝
快訊／高美館豪宅區墜樓！男陳屍人行道
陸駐以使館緊急撤離登記「納入台胞證」：不排除進一步惡化
出差遇空襲！台人嚇到慌逃：伊朗抱著「要死大家一起死」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍：陳其邁要為爸爸貪汙道歉？

美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」　納坦雅胡：將威脅全人類

乳牛貓伸懶腰也要奴才幫忙　打超大哈欠：很冷偶不想動

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍：陳其邁要為爸爸貪汙道歉？

美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

賴清德228探視陳光復！病床邊叮嚀：休息一下，還有更長的路要走

美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全

林宅血案發生「黨國監控期間」　吳怡農：必須讓人正確理解這段歷史

21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

新北男開太慢被叭　以為騎士發「戰鬥邀請」...停車揮刀理論

防詐宣導「馬」上開跑！南市警進駐古都馬　大型警察寶寶吸睛

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

趁堂姊熟睡兩度猥褻、性侵　惡狼求情「情堪憫恕」遭法官打臉

第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

半夜吃完泡麵「上吐下瀉3天」超慘！唐從聖翻出包裝⋯驚見恐怖真相

只因看一眼！2男豆漿店吃宵夜竟遭圍毆　警14小時內逮4惡徒

全台最美賽道開跑！黃偉哲鳴槍揭幕　2026古都馬2.5萬人齊奔

安成宰遇上張員瑛也沒轍！　「清淡」義大利麵獲判生存

政治熱門新聞

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

派系鬥爭？綠高雄議員參選人遭爆涉詐保險金

美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

陳光復愛妻曝最新病況！總統到場探視

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

憂以伊開戰連鎖反應　綠委示警：須防範中國趁隙擾台

柯文哲戴電子腳鐐畫面曝　顯眼自嘲「綁鉛袋」

美以轟炸襲伊朗　賴清德：已採取措施確保台僑安全

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

更多熱門

相關新聞

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

228事件79週年，各地舉辦追思活動。而台北市議員應曉薇的女兒應佳妤分享自己阿公阿嬤的故事，並提到，這場悲劇從頭到尾受害者都是外省人和本省人，和現在政客口中的「血腥鎮壓」或「族群仇恨」根本無關，「沒人去譴責流氓暴徒，反而把他們當成烈士，這真的是我們要的正義嗎？」

陳光復愛妻曝最新病況！總統到場探視

陳光復愛妻曝最新病況！總統到場探視

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

李四川胞弟是環保蟑螂！黃國昌喊「別潑髒水」　蘇巧慧回應了

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

關鍵字：

國民黨蔣萬安228何孟樺賴清德陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

王陽明揪南港車聚變調！警開出53件違規

汐止「皇兒小舖」深夜大火！消防員灌救中

台中暴力男球揮扁童　警逮人　

國光女神遭背叛LALA男友公開道歉

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光

更多

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面