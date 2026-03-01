綠促蔣萬安以蔣家後代為228道歉　藍：陳其邁要為爸爸貪汙道歉？

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安昨日出席二二八和平公園紀念追思會，與受難者家屬一同獻花，向歷史的傷痕致敬。針對蔣萬安上任三年來，每年皆以市長身分向受難者家屬致歉，非以身為蔣家後代的身分，民進黨籍議員何孟樺批，主張「我是台灣人」的蔣萬安，應勇於面對先祖在二二八對台灣造成的傷害。國民黨南港、內湖議員擬參選人陳冠安回擊，按這個邏輯，高雄市長陳其邁是否每年都要為陳哲男貪汙掏空台灣致歉？

陳冠安提及，蔣萬安在228和平紀念公園表示，「二二八事件是絕不該發生的悲劇。身為台北市長，我要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉」，前副總統呂秀蓮也讚許蔣萬安的表現非常誠懇，更呼籲各界要公正理解二二八事件，不要扭曲歷史或作為政爭藉口。

陳冠安感嘆，但何孟樺卻說，蔣萬安有責任、有義務，以蔣家後代身分，對二二八及白色恐怖中蔣家的惡行來表態，「畢竟大家都知道，蔣萬安能在政壇平步青雲，始終受到兩蔣威權黨國遺緒的滋養。」陳反批，按這個邏輯，高雄市長陳其邁是否每年都要為陳哲男貪汙掏空台灣致歉？ 要說道歉，由行政院設立的二二八事件紀念基金會在活動裡播放婚禮歌曲、總統賴清德遲到，「是不是更該道歉？」

陳冠安說，蔣萬安不是兩蔣威權黨國遺緒滋養出來的台北市長，而是經由57萬台北市民選舉出來的台北市長。何孟樺的說法，根本小看台北市民的智慧與民主素養，會要蔣萬安為家族負上政治責任的思維，根本是封建時代的想法。

陳冠安認為，蔣萬安的責任和義務，來自於對台北市民，而不是家族親人。蔣萬安說的很好，不忘歷史，永誌歷史；虔誠面對，肅穆反省；汲取教訓，邁步向前。好的政治人物，為公益，凝聚社會；差的政治人物，為私利，分裂社會。