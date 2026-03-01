沒被徵詢選北市！　王世堅喊沒必要：賴清德一定找最強的去談

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長人選未定，行政院副院長鄭麗君和民進黨立委王世堅呼聲高，談及是否有被總統兼黨主席賴清德徵詢，王世堅今（1日）表示，總統沒有找自己談的道理，也不會找他談，因為沒必要，總統一定是找最強的去談，最強的就是鄭麗君。

民進黨立委王世堅今（1日）陪台北市議員擬參選人陳聖文掃街，被問到民進黨台北市長選戰，總統兼黨主席賴清德有無見面徵詢一事，王世堅表示，行政院副院長鄭麗君是最好的人選，自己過去這幾個月來也多次正式推薦鄭麗君，學養俱佳、才德兼備，且這次在跟美國談判關稅時做了很大的貢獻，也得到很好的成果，「我認為她是最適合的人選，我過去這麼想，現在也是這麼想」。

王世堅認為，黨應該會讓最強的出來，最強的就是鄭麗君，所以總統沒有找自己談的道理，也不會找他談，因為沒必要，總統一定是找最強的去談。

王世堅也提到，他先前推薦過好幾位人選，第一是鄭麗君，再來就是民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、民進黨前立委高嘉瑜、民進黨立委吳思瑤等，都非常適合。

王世堅表示，鄭麗君給社會的印象非常好，過去參與的工作都與市民息息相關；徐國勇更是擔任內政部長長達5年之久，任內內政部對治安、內政、宗教等各方面施政成果都非常好。他認為徐國勇不但能力強，且口才辨給，適時幫民進黨說明跟捍衛政策，所以徐國勇也非常適合，「我相信蔣萬安如果遇到徐國勇，就會知道『這個踢到鐵板』」，能去幫其他縣市輔選的時間和機率降很多，必須留在台北全心全意跟徐國勇對戰。

王世堅指出，對上鄭麗君也是如此，鄭麗君也是口才辨給，對各項政策非常嫻熟，一定能夠把蔣萬安纏在台北市，把台北市政說清楚、辯分明，所以最適合的就是這幾位人選，鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤，都是最強的人選。

至於台北101董事長賈永婕被視為黑馬，呼聲也高，王世堅表示，賈永婕年輕而且有衝力，對很多事情有自己的看法，自己也覺得非常不錯，擔任101董事長很愉快成績也好，大概是歷任董事長中做最好的一位，是異軍突起很好的人選，但據所知，賈永婕對政治沒有任何打算。

王世堅稱讚，賈永婕是非常好的人選，但要先有意願最重要，若讓賈永婕選台北市長，蔣萬安也必須花很多時間精力，大概整個選舉過程都要留在台北進行市長保衛戰。

此外，談及近日帶團隊到日本員工旅遊，被許多粉絲目擊並拍下影片，王世堅笑說，這點他也很意外，可能剛好舊曆年假，特別日本是台灣民眾最希望旅遊的勝地，離台灣又近，日本非常重視衛生，環境清潔衛生治安又好，對台灣又很友善，當然去那邊遇到很多台灣鄉親，自然而然大家就打招呼，「只是我沒想到我會遇到這麼多鄉親好朋友」。