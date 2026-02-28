談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

▲台北市二二八事件79周年紀念會，蔣萬安出席。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

今年是228事件79週年，台北市長蔣萬安今（28日）出席228和平公園紀念追思會，前副總呂秀蓮也與會。蔣萬安致詞時提到，二二八事件，是絕不該發生的悲劇，他身為台北市長，他要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。不過，在蔣萬安致詞時，一名自稱二二八家屬的民眾用牛皮紙袋蒙臉，舉起「代誌無解決 原諒無可能」紙張，表達抗議。

蔣萬安表示，今天他們共聚於台北市二二八和平紀念公園，一起為79年前的不幸事件致哀，後人必須不忘歷史，永誌歷史，超越歷史；唯有虔誠面對，肅穆反省，才能汲取教訓，邁步向前。二二八事件，是絕不該發生的悲劇，今天站在二二八和平紀念碑之前，站在各位二二八受難者親人家屬的面前，身為台北市長，他要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。

蔣萬安提到，這三年來，包括陳木桂、曾仲影、徐光、陳義睦等，好幾位二二八受難者或家屬相繼離世。二二八事件的受難者及家屬親人，在79年前經歷了他們人生最淒涼的衝擊，終其一生都活在陰影裡，承受極大的現實壓力，他每每念及於此，就深感哀痛，更對他們一生的奮進與堅毅，由衷的感佩。

▲一位自稱228家屬的人，用牛皮紙蒙臉，手舉「代誌無解決 原諒無可能」牌子，現身北市228紀念活動現場。（圖／記者崔至雲攝）



蔣萬安指出，在歷史的長河裡，每個生命都是短暫渺小的，但渺小的個體，卻可以因為他們堅持的價值，他們勇於奉獻的信念，而照亮幽暗的時空，引領他們前行而不懼怕。他擔任市長以來，一直責成文化局，要盡全力協助二二八事件受難者的家屬們，克服現實生活中的障礙，並在市府的層級範圍內，努力挖掘真相，呈現多元觀照的史觀。

蔣萬安提到，今年底，國民黨預計將先後出版兩本專書，一本是跨國的團隊研究成果，《葛超智傳記》；另一本，則是更詳盡地整理出台北市二二八受難者的小傳。他們的態度很明確；他們的立場很清楚，面向歷史，絕不閃躲；多元視角，觀照史料，盡力呈現歷史事件的可能面向。

蔣萬安表示，二二八事件，絕對是不該發生的悲劇，這是「台灣的痛，土地的傷」。歷史是一面鏡子，當大家共聚一同紀念二二八的時候，大家就是直視傷痛，仰望蒼穹，一起想像思索未來該怎麼走。這三年多，臺北二二八紀念館，致力於人權教育的基礎建設，深入小學校園，打造人權教具；同時，積極與韓國的人權團體交流合作，讓同樣從威權體制走出來的台韓兩地，共同檢視民主的真諦，人權的可貴。

蔣萬安也提到，提到從威權轉型民主，他必須向今天在現場的呂秀蓮表達晚輩的敬意。早在1970年代初，她便提倡「新女性主義」，致力追求性別平權；後來投身台灣民主運動，更為此而遭致牢獄之災。但正由於他們那個世代的犧牲奉獻，勇於開拓，台灣才有了民主的轉型，人權的深化，以及多元開放的現在。

「民主的火炬，要一代接一代的傳承」，蔣萬安說，今天要向所有台灣的民主前輩們承諾，民主人權是台灣的價值，開放多元是台灣的精神，「我是中華民國的首都市長，我會盡我所能，來捍衛民主，保障人權，絕不辜負前輩們的篳路藍縷，絕不辜負我這一代人對這塊土地的忠誠」。

最後，蔣萬安感謝二二八受難者的親人家屬，這幾年給他的敦促，讓他看到了人性的堅強、包容與寬厚。他不會忘記他們溫暖的雙手，堅毅的眼神，他會一輩子記取他們的提醒，生而為台灣人，他就要為台灣而打拼，為自由、民主與人權而奮鬥。「過去的歷史，是我們面對現在的智慧；現在的團結，是我們迎向未來的資產」。



