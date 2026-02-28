中正紀念堂前舉巨幅受難者名單　家屬：228是國家機器殺戮人民

▲巨幅二二八受難者名單。（圖／台灣基進提供）



記者杜冠霖／台北報導

二二八大屠殺79週年，台灣基進與台灣國家聯盟今日（28日）在中正紀念堂體前，舉辦「二二八，我們仍記得：從國族傷痕到命運共同體」追思會，由黃春生牧師開場禱告，專業女高音王喬怡老師獻唱《聖母頌》為逝者祈禱，現場並在廳堂前展現巨幅受難者名單，與會者拾級繞行，象徵逝者對威權象徵的凝視與翻越。

以受難者家屬身分出席的二二八關懷總會理事潘信行，其父潘木枝因行醫濟貧在嘉義在地頗具名望。二二八期間因與陳澄波等仕紳參與衝突調解，而遭中國國民黨的軍隊在嘉義車站前行刑式槍決，臨刑前已遭刑求，下巴為之脫臼。

潘信行疾呼，轉型正義不能再拖，二二八事件是國家機器對人民的殺戮，帶給無數家庭難以抹滅的傷痛，而今天要站出來控訴的是至今仍被公共膜拜的獨裁者。社會對威權象徵的縱容與遺忘，使得歷史暴力的敘述，往往只剩受難者的悲情，而看不見加害者的責任。

總統府資政姚嘉文首先向罹難亡靈致敬，並表示二二八作為和平紀念日，不僅是期盼族群和解與社會和平，更應正視歷史根源。真正的和平之道，在於堅決阻止外來政權對台灣的干預與壓迫，守護國家自主與民主體制，和平才有可能長久。

台灣基進黨主席王興煥表示，「中正紀念堂」是一座不應存在的紀念館，代表威權尚未真正退場，「共生」意指人與人互為主體、相互依存，而其前提是記憶，與土地的傷痕和苦難共存，並提出「四大必要」：記憶之必要，二二八是刻骨銘心的國族傷痕；真相之必要，拒絕遺忘殖民屠殺；正義之必要，落實轉型正義；團結之必要，堅定主權意識，守護這片土地，不再流血。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，保持記憶，保持憤怒，且不要麻木。他強調二二八事件並非單純官逼民反的偶發衝突，而是外來政權有計畫的屠殺，是系統性的國家暴力。事件發生後，國民黨對台灣展開長達數月的清洗與鎮壓，而在國民黨長期隱匿史料之下，社會對真相所知仍然有限。

追思會最後以安魂舞的儀式，向逝去的亡靈表達哀思，與會者並向巨幅受難者名單獻花，表達哀思，也象徵著對歷史記憶的堅守，對真相與正義的追尋，永不止息。