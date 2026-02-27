追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

▲雲林縣政府於古坑鄉二二八紀念公園舉行追思儀式，場面莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為悼念二二八事件受難者，雲林縣政府今（27）日於古坑鄉二二八紀念公園，舉辦「雲林縣政府二二八事件79週年紀念追思活動」，縣長張麗善率領縣府一級主管出席，古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉，與受難者家屬共同獻上洋桔梗、百合花慰藉受難者英靈，現場氣氛莊嚴肅穆。

今早228追思音樂會在雲音樂團悠揚的演奏中展開序幕，以音樂撫慰人心，接著由台灣基督長老教會嘉義中會副議長徐鈺定牧師帶領與會者為受難者默哀追禱，向逝去的生命致上最深的敬意。張縣長及與會來賓一同敲響和平鐘、插上和平祈念風輪，祈求台灣平安、世界和平。

縣長張麗善表示，二二八事件超過一甲子，從1947年至今已歷經79年，是台灣近代史上難以抹滅的傷痛，參與二二八事件紀念追思活動，不只悼念所有受難者，更希望能撫慰受難者家屬面對至親逝去的傷痛，喚起大眾對於這段歷史的關心提醒我們必須正視歷史，並從中學習，以愛與寬容化解仇恨，撫平歷史傷痛。除緬懷外，更希望世界和平、中華民國能夠屹立不搖，在國際上有立足空間，在互惠原則、民主法治堅持之下，享有平等對待的權利。

張麗善強調，先賢先烈為民主自由犧牲，生活在這片土地上的每一個人都應省思更加珍惜，跨越族群、省籍、語言、種族的隔閡，用愛與包容跟關懷，共同為台灣的未來而努力。呼籲台灣人民應更加團結一心，懷抱自由、寬容、愛台灣的信念，共同守護得來不易的自由、民主與和平。

▲縣長張麗善向受難者獻花致意。（圖／記者游瓊華翻攝）

台灣基督長老教會嘉義中會副議長徐鈺定牧師表示，二二八事件歷經這麼久的時間，每逢二二八紀念追思，我們不是要揭歷史瘡疤，而是記取歷史教訓。也許在政權轉移的時候，難免衝突誤解，但我期待、教會期待，相信上帝也期待所有島上的人，都能夠經歷到神所賜的平安。台灣是福爾摩沙、世界上最美麗的島嶼，相信這裡有最美麗的國民，因為愛、和平以及平安是我們共同的祈禱。

為表達對二二八事件受難者的深切追思，縣府民政處長蕭德恕表示，將於2月28日下午2點28分，籲請縣民不限地點與形式，就地默哀1分鐘。期盼透過今天追思活動，喚起大眾對於這段歷史的關心，學習以包容與愛，轉化為正向的力量，共同為台灣的和平、繁榮與進步而努力。

▲敲響和平鐘，象徵祈願世界和平。（圖／記者游瓊華翻攝）