賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

台北市政府今（28日）舉辦228事件79周年紀念會，市長蔣萬安出席致詞時，再度以市長身份向受難者家屬致歉。而針對近期「飛速補課」的101董事長賈永婕，以北洋軍後代邀請國民黨後代的蔣萬安一起跑101垂直馬拉松，蔣說，每個人都是獨立的個體，「我不會用北洋軍閥的後人看待她，我想今天是228追思紀念會，我們還是尊重追思會的主題，以及前來參與受難者家屬」。

101董座賈永婕過年期間參觀自由廣場時，發出蔣中正照片稱「繼續罰坐吧」，引發熱議。對此，蔣萬安今出席228事件79周年紀念會時說，台灣是民主多元包容的社會，能從多元的視角以及各個方面理解他們的歷史，他認為非常重要。

蔣萬安說，所以今天也在致詞時特別表達，今天再次齊聚228和平紀念公園，就是認為身為後人，大家絕對不忘歷史、永志歷史、超越歷史，唯有真誠的面對、肅穆反省，才能汲取教訓，往前邁進。

另外，賈永婕自稱北洋軍後代，要跟國民黨後代一起跑101垂直馬拉松？蔣萬安表示，每個人都是獨立的個體，「我不會用北洋軍閥的後人看待她，我想今天是228追思紀念會，我們還是尊重追思會的主題，以及前來參與受難者家屬」。

記者追問，不會以軍閥身份稱呼賈永婕，也希望大家不要以蔣家後代稱呼你？蔣萬安重申，每個人都是獨立的個體，他不會以北洋軍閥後人看待她，台灣就是一個民主多元包容的社會，同樣的今天，因為是前來參加228追思紀念會，我想我們回歸主題，也要尊重所有參與今天追思會每一位受難家屬。