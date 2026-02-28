228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

▲台北市政府舉辦二二八事件79周年紀念會，市長蔣萬安與受難者家屬施淑娟握手致意。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（28日）舉辦228事件79周年紀念會，市長蔣萬安說，228是絕對不該發生的悲劇，是台灣的痛、土地的傷，「我也特別強調，身為台灣人，我就會全力為台灣打拼，為自由民主與人權奮鬥」。他強調，北市府也做很多努力，希望能讓史料盡可能完整呈現。

針對民進黨要求以蔣家後代致歉，蔣萬安說，台北市政府一直秉持社會進步的民主價值，努力還原一切真相。在擔任市長以後，也一直責成文化局，包括紀念館的整修、包括對於致詞代表施淑娟女士父親施芳井先生，去年也盡全力完成證明。此外，今年底前也會先後出兩本專書，希望能夠讓史料盡可能完整呈現。

蔣萬安說，他在致詞時特別提到，228是絕對不該發生的悲劇，是台灣的痛、土地的傷，「我也特別強調，身為台灣人，我就會全力為台灣打拼，為自由民主與人權奮鬥」。

媒體追問，是否認為民進黨在消費228歷史？蔣萬安強調，會盡全力還原歷史真相撫平傷痕，所以文化局做了很多努力，出兩本專書、紀念館整修還有包括常設展的數位化，都會全力進行。

蔣萬安強調，今天能再次來到228和平紀念公園，就是希望能持續以肅穆的心情表達哀悼之意，同時也必須正視歷史不忘歷史、永志歷史，才能汲取教訓、大步向前。

此外，今日仍有受難者家屬到場抗議，是否有哪些還可以做得更多？蔣萬安說，「我們一定會繼續盡我們最大力量，努力還原真相撫平傷痕，所以我們會持續努力」。