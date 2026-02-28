　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

▲▼ 台北市二二八事件79周年紀念會-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市政府舉辦二二八事件79周年紀念會，市長蔣萬安與受難者家屬施淑娟握手致意。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（28日）舉辦228事件79周年紀念會，市長蔣萬安說，228是絕對不該發生的悲劇，是台灣的痛、土地的傷，「我也特別強調，身為台灣人，我就會全力為台灣打拼，為自由民主與人權奮鬥」。他強調，北市府也做很多努力，希望能讓史料盡可能完整呈現。

針對民進黨要求以蔣家後代致歉，蔣萬安說，台北市政府一直秉持社會進步的民主價值，努力還原一切真相。在擔任市長以後，也一直責成文化局，包括紀念館的整修、包括對於致詞代表施淑娟女士父親施芳井先生，去年也盡全力完成證明。此外，今年底前也會先後出兩本專書，希望能夠讓史料盡可能完整呈現。

蔣萬安說，他在致詞時特別提到，228是絕對不該發生的悲劇，是台灣的痛、土地的傷，「我也特別強調，身為台灣人，我就會全力為台灣打拼，為自由民主與人權奮鬥」。

媒體追問，是否認為民進黨在消費228歷史？蔣萬安強調，會盡全力還原歷史真相撫平傷痕，所以文化局做了很多努力，出兩本專書、紀念館整修還有包括常設展的數位化，都會全力進行。

蔣萬安強調，今天能再次來到228和平紀念公園，就是希望能持續以肅穆的心情表達哀悼之意，同時也必須正視歷史不忘歷史、永志歷史，才能汲取教訓、大步向前。

此外，今日仍有受難者家屬到場抗議，是否有哪些還可以做得更多？蔣萬安說，「我們一定會繼續盡我們最大力量，努力還原真相撫平傷痕，所以我們會持續努力」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復
快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
下周連5天溼答答　恐有雷擊劇烈天氣
比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！　親口認偷吃20多歲俄女
快訊／背靠背開轟　火腿2局上灌5分領先味全龍
快訊／川普證實：美軍已展開「對伊朗軍事行動」
快訊／美以聯手「2航母、50戰機」突襲伊朗　首波預計連打4天
以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

尼加拉瓜總統貶損台灣主權　外交部嗆：凸顯其個人道德良知的低落

發表團結宣言！陳見賢承諾絕不脫黨　全力爭取竹縣初選勝利

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

訪美規格超標！盧秀燕親上火線釋疑　霸氣喊：多1個朋友少1個敵人

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

尼加拉瓜總統貶損台灣主權　外交部嗆：凸顯其個人道德良知的低落

發表團結宣言！陳見賢承諾絕不脫黨　全力爭取竹縣初選勝利

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

228悲劇不該發生　蔣萬安：身為台灣人全力為台灣的自由民主奮鬥

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

訪美規格超標！盧秀燕親上火線釋疑　霸氣喊：多1個朋友少1個敵人

尼加拉瓜總統貶損台灣主權　外交部嗆：凸顯其個人道德良知的低落

陸女童餵獅子被抓住！大人救援也被爪擊

夜行更要慢看停　台東長濱分駐所走進社區宣導行人安全

旅美二代豪捐款千萬給東海大學　打造世界級AI學習平台

五角大廈披薩指數曝！美以空襲規模「遠超去年6月」

快訊／伊朗確定「展開反擊」！　揚言毀滅性報復

曹祐齊明晚現身台北燈節　味全龍燈區送雞塊優惠券

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

快訊／重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

雷霆SGA復出砍36分9助攻延長賽奪勝　約基奇悲情大三元金塊吞敗

【可愛萌汪❤️‍】小阿金玩整天「瞬間斷電」　地板開睡眾人搶拍都不醒

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

妻陳佩琪臉書粉專消失又復活　柯文哲：完全不知發生什麼事

更多熱門

相關新聞

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

談228蔣萬安再致歉！　家屬蒙臉舉牌抗議：代誌無解決原諒無可能

今年是228事件79週年，台北市長蔣萬安今（28日）出席228和平公園紀念追思會，前副總呂秀蓮也與會。蔣萬安致詞時提到，二二八事件，是絕不該發生的悲劇，他身為台北市長，他要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。不過，在蔣萬安致詞時，一名自稱二二八家屬的民眾用牛皮紙袋蒙臉，舉起「代誌無解決 原諒無可能」紙張，表達抗議。

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

賈永婕「北洋軍邀國民黨爬101」　蔣萬安：不會用北洋軍閥後人看待她

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

緬懷受難者　張麗善呼籲團結守護民主自由

緬懷受難者　張麗善呼籲團結守護民主自由

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

育兒減工時僅適用55家試辦性質　王婉諭：象徵意義遠大於實質效果

關鍵字：

蔣萬安台北市二二八

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面