坐辦公室「屁股越來越大」怎麼辦？　過來人有解：就蠻有感覺了

網搜小組／曾筠淇報導

許多上班族常因久坐影響體態。近日有女網友發文表示，自從上班後，因為長時間坐在辦公室，導致屁股越來越大，讓她忍不住抱怨。雖然男友沒有嫌棄，還安慰她，但她依然不想要下半身繼續變胖，只好發文尋求解決辦法。貼文曝光後，引起討論。

上班久坐屁股變大！男友急安慰

這名女網友在Dcard上，以「久坐養出的大屁股到底怎麼解」為標題發文表示，她因為在辦公室太常久坐，發現屁股明顯變大。原PO向男友抱怨時，對方看了一眼也認同，不過男友疑似察覺她臉色一沉，於是立刻改口安撫，強調大一點沒什麼不好，甚至誇讚摸起來很有彈性。

屁股成長速度像火箭！她求問解決方式

原PO接著透露，她知道男友不會嫌棄自己，但儘管如此，她依然不想要臀部繼續變大。原PO無奈形容，自從開始上班後，屁股的成長速度簡直就像坐火箭一樣快速，辦公室的椅子是被施了屁股增大魔法嗎？屁股越來越大，有解嗎？

貼文曝光後，網友也分享，「動起來，如果不是想要很明顯訓練痕跡的，提前一站下車走回家就蠻有感覺的了，但如果要差很多的話健身跟飲控」、「去下載皮克敏，自從載了後我每天步行從500步以內變成至少7000步」、「至少一個小時站起來一次！喝個水上個廁所，不然可能之後會腰痛、肩膀痛喔」、「上班坐沒差，但下班不能繼續坐，不一定要運動，可以站著就好，或是我自己是有另外花錢買律動機，至少屁股沒有一直變大」。