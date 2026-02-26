男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！網點出1問題：直接吸就不行

▲男友喝了朋友的母乳，讓原PO傻眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

可以接受另一半喝掉朋友的母乳嗎？近日一名女網友發文指出，男友參加女性友人的小孩滿月聚會，在喝醉後竟然因為玩遊戲，而喝下該名友人的母乳，讓事後得知的她感到錯愕不已。貼文曝光後，引起討論。

滿月酒玩太嗨！男友喝朋友母乳

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「男友喝過他朋友的奶水」為標題發文，提到男友主動告訴她，自己與一群好友參加某位女性友人的小孩滿月活動。眾人在喝醉之後，開始玩起猜拳遊戲，而男友也因此喝下了該名女性友人的母乳。

得知後傻眼！男友卻覺得沒什麼

聽完男友的敘述後，原PO感到相當傻眼，同時也覺得這種行為十分噁心，於是當下便忍不住擺出臭臉。然而，男友見狀後，卻表示這根本沒什麼，雙方想法存在落差。原PO對此便直呼，她是真的不懂這樣的行為，有人可以解惑嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「體液類的除非很親密的枕邊人，不然真的不會給人嘗試，舉凡唾液、乳汁、精液、汗、尿液，對我來說都是性癖的一種」、「問題來了，是贏的喝還是輸的喝？這很重要，如果輸的喝，那你男朋友是無辜的」、「如果喝人的奶水噁心，那喝牛的奶水不是更噁心嗎」、「感覺確實蠻怪的，奶水有點太親了吧」。

也有網友表示，「重點是喝法啊，直接吸的話太母湯了吧」、「感覺問題是他怎麼喝」、「看怎麼喝吧？直接喝的話......」、「直接吸嗎」、「如果有容器我當然無所謂」、「怎麼喝？直接吸當然不行，裝在容器裡就還好吧」、「如果是裝在瓶子是還好，直接對著奶吸那就該送他入地獄」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。