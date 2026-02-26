不是繳學費、放銀行...「小孩的紅包」怎處理？她想出1招卻猶豫了

▲會怎麼處理小孩的紅包錢？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少家長正煩惱如何處理孩子的壓歲錢。近日一名女網友發文表示，她整理小孩紅包時，想到自己小時候的紅包多用來繳學費或放銀行，於是她便思考是否該拿這筆現金來替孩子做長遠的財務規畫？不過她對於理財標的與開戶方式皆感到苦惱。貼文曝光後，引起討論。

幫小孩理財！她苦惱紅包錢要投資什麼

這名女網友在Dcard上，以「小孩紅包該花掉還是拿來存股？」為標題發文，她想將紅包當作孩子首筆理財基金，卻在標的選擇上卡關。她評估高股息產品有配息，較具投資感；但若將時間拉長至20年，市值型商品的成長性與複利效果似乎更好，讓她難抉擇。

幫小孩投資要開獨立帳戶嗎？

原PO進一步點出難題，詢問大家會用自身帳戶代買，還是替小孩開立未成年帳戶。她認為資產獨立較有儀式感，卻擔心實務上切換帳戶會增添麻煩。另外，若未來計畫幫孩子配置美股標的，她也好奇是否該起初就辦妥複委託，還是等孩子年紀大一點再處理也可以？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「高股息就算了吧，都在投資幹嘛一直領錢，投資要看報酬率而不是配息率，頻繁領配息只會拖累資產成長而已」、「未成年帳戶我開過，麻煩一次而已，但之後看帳戶分開比較好管理，雖然要下單要分開操作，但也不會很麻煩啦」、「用自己帳戶代買以後超容易搞混，尤其成本跟稅真的會亂」。

也有網友分享，「目前就是把她的紅包存起來，然後每個月定期定額幫她買股票，有閒錢再買金條給她。打算等她上國中再開始教她投資，例如她帳戶的錢，讓她選擇要存還是買投資標的，並且帶著她去思考怎麼活用資金，跟建立消費觀跟儲蓄習慣」。