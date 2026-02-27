離職後「拿到100萬」她不到半年就花光！一票看傻：瑟瑟發抖

▲原PO一下就把100萬花光了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

存到第一桶金之後，若不懂理財，也可能迅速歸零。近日有女網友發文表示，她離職後拿到一百萬元，原本以為這筆錢能用很久，沒想到自己太小看花錢的速度，幾個月內就將存款全數花光。如今她不僅後悔，也深刻體會理財的重要。貼文曝光後，引起討論。

離職獲百萬元！她一下子就花光

這名女網友在Dcard上，以「一眨眼100萬就沒了」為標題發文，提到她去年七月離開上一份工作後，便拿到了人生中的第一桶金。原PO表示，在自己存款不多的情況下，突然握有一百萬元，讓她覺得這筆數字非常大，感覺可以支撐生活非常久的時間。

三個月全數花光！嘆理財很重要

原PO透露，她當時有很多想買的東西、想去的地方，結果卻太小看自己花錢的速度，那100萬元竟然在10月底時就全數花光。她感嘆，有再多的早知道，都換不回消失的100萬，同時驚覺理財真的好重要，如今她只好繼續工作賺錢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你到底花了什麼，在歐洲玩了3個月也沒花到100萬啊」、「還不知道花去哪好可怕，下一個一百萬瑟瑟發抖」、「我待業近8個月，也花不到20萬，這包含出國、過年發紅包、打麻將、繳保險、吃喝玩樂等等，覺得你好誇張」。還有網友表示，「至少你還得到快樂」、「100萬花很快的話，那段日子真的過得很幸福吧」。