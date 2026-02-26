　
台積電股價上漲「有什麼好開心」　他喊沒賣就沒賺！一票搖頭

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO不解，看到數字波動有什麼好開心？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

台積電股價持續受到外界關注。近日有一名男網友發文表達投資看法，他認為股票帳面上的數字波動並不代表實際獲利，唯有將手中持股賣出成交的那一刻，才是真正的賺錢，所以看到波動又有什麼好開心的呢？貼文曝光後，引起討論。

股價上漲有什麼好開心？網友：未賣出都不算賺

這名男網友在Dcard上，以「沒有賣根本沒有賺錢」為標題發文表示，無論台積電未來的股價上漲到3000元、4000元，甚至是5000元的關卡，目前大家所看到的收益，都不過只是一個帳面上的數字波動而已，若要賺到錢，還是得要賣掉才行。

除了上漲的情況，原PO也以反面角度來分析。他認為如果股票跌了，但投資人選擇繼續抱著、不賣出，這樣其實也不算是賠錢。因此他十分不解，面對數字波動，有什麼好開心的？

貼文曝光後，底下網友則紛紛表示，「那你戶頭的現金數字也是假的，你都沒領出來沒花掉」、「賣了會捶心肝，放著光看數字跳動就爽歪了。更何況股利也是每年不斷的增加，還有，真正需要用錢時再賣才是明智的決定」、「說這種話的都很搞笑，所以你是都取出來放保險箱嗎」、「雖然是紙上富貴，但若要變現，也只是彈指之間，主動權在自己，要不要而已」。也有網友說，「除了賣掉這種方式，還有股息股利喔」、「它會配息啊」。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

