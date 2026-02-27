男友跑去洗泰國浴！回國主動說「之後不會去」　網勸分：有可能嗎

▲男友跑去洗泰國浴。（示意圖／CFP）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，男友跟朋友去泰國玩，回國後坦白自己去洗了泰國浴。雖然男友強調是給Ladyboy服務，但她聽完細節仍感到相當反胃，忍不住發文詢問大家，是否會因為對方是Ladyboy就覺得沒關係？貼文曝光後，引起討論。

友人皆單身！男友跟著洗泰國浴

這名女網友在Dcard上，以「男友去洗泰國浴」為標題發文，提到男友前陣子跟一群單身朋友去泰國玩。出發前男友就曾提過，同行友人都想體驗泰國浴。沒想到男友回國後，竟坦白自己也跟著去洗了，甚至簡單描述過程。

男友強調是給Ladyboy洗，她仍反胃

男友強調，自己是給Ladyboy洗，並說親身體驗一次後很衝擊，未來不會想再去。但儘管如此，原PO仍覺得反胃，因此發文詢問大家看法，好奇眾人面對這情況時，是否會因為對方是Ladyboy就覺得沒關係？

貼文曝光後，不少網友都表示，「都大老遠跑去泰國花錢了，你覺得有可能嗎」、「會去嫖妓的，通常三觀都蠻崩壞的」、「店家裡面的不會有Ladyboy，他唬爛你的」、「受不了誘惑的男生，以後還是會繼續這樣做，反正他吃定你會原諒」、「嫖妓就嫖妓，不要用泰國浴、泡泡浴美化」、「分手啊，這還用問」。後來原PO也更新貼文，表示她已經提分手。