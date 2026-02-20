　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

▲▼高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區澄清路及九如路一帶常因強降雨造成短時積淹水情形，水利局因地制宜將原本正義公園降挖為具有8,000噸的滯洪池，保留既有大榕樹及原生樹種，並移植調整大型樹木，該路口變得明亮又清晰。另有設計生態水池配合遊戲設施及步道，串連鄰近寶業里滯洪池，為三民區另一個城市綠州。

水利局表示，為推動韌性防洪，市府自籌約1,800萬元，正義公園降挖2公尺，保留原有大榕樹為核心地景，增設水池營造水域生態，其中200公步道串聯周邊人行道，區內設有滑梯、體健設施及座椅。

▲▼高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

樹梢間已常見到赤腹松鼠與斑鳩，水面與岸邊植栽也為蝴蝶、豆娘與蜻蜓等昆蟲提供了良好棲息環境，為周邊居民提供日常優質的活動空間。

▲▼高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局說明，本工程榮獲2025 年城市工程品質金質獎優等肯定，除有效降低澄清路及九如路沿線的積淹水風險，所營造的水域與大型樹木，除增加生態效益也成功降低都市化的熱島效應。

另呼籲，公園主要仍為防洪功能，生態池禁止戲水，請市民朋友注意水域安全，並共同維護公園環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王淨怒了！黑底白字「不要把無良當有趣」
陳喬恩、焦凡凡精準飲食曝光！　5女星鏟肉秘訣一次看
快訊／第3張2000萬刮刮樂開出！
初四大樂透加碼！命理師揭「好運5生肖」　招財數字曝
《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！身高135cm被封「真人版

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

名額有限！高雄「犬貓絕育」補助開跑　每隻最高補1500元1人限2隻

春節24小時急診不打烊　醫福會林慶豐赴基隆醫院慰勉醫護

新北九份老街春節湧人潮　瑞芳警強化巡守防扒防詐

春節連假交安不鬆懈　永康警10天酒駕大執法取締106件

春節遊鹽山人潮爆滿　南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

最高領3萬！高雄「就醫補助」即起受理　申請資格、項目一次看

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

長庚大學「森呼吸」生態展即日起登場　邀民眾與生態共舞

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

名額有限！高雄「犬貓絕育」補助開跑　每隻最高補1500元1人限2隻

春節24小時急診不打烊　醫福會林慶豐赴基隆醫院慰勉醫護

新北九份老街春節湧人潮　瑞芳警強化巡守防扒防詐

春節連假交安不鬆懈　永康警10天酒駕大執法取締106件

春節遊鹽山人潮爆滿　南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

專挑「這尾數」！邱宇辰買刮刮樂連中2張　超狂實測戰果曝光

獨／網軍公司顧問曝歐秉漢拜金雞求財　搞網軍＋助攻詐團下場欠債跑路

年菜雞肉吃到怕？陳培瑜傳授一招　剩菜華麗變身清爽佳餚

體驗台灣年味！林佳龍陪貝里斯大使訪樂成宮拜月老　盼兩國邦誼長久

辦預付卡可換現金？缺錢男為500元衝了　代價要關9個月

花蓮死亡車禍！微電車騎士遭撞倒地被廂型車輾斃　駕駛判決出爐

台北4大「親水系山林步道」特搜　年假尾聲安排溪谷小旅行

年節常見「3種皮膚病」！醫揭元凶　求診激增2成

台灣燈會3/3開幕結合煙火秀　展區、小提燈資訊懶人包

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

【台北狗才懂的快樂】回雲林過年超開心！不用牽繩滿院子瘋跑XD

地方熱門新聞

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

高雄原民長者挑戰族語認證照服員陪考陪練

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

春節鐵腕掃賭！南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

森呼吸生態展 台塑與長庚攜手推動永續環境

高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元

春節連假交安不鬆懈永康警10天酒駕大執法取締106件

高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身

春節遊鹽山人潮爆滿南消三大進駐宣導禁燃天燈守平安

走春逛商圈學防災南消設攤送好禮強化住警器觀念

玉管處與港務公司簽MOU　共推生物多樣保育

南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

高雄「就醫補助」即起受理　申請資格一次看

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

更多熱門

相關新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

高雄市左營漢神巨蛋地下停車場17日下午近5時發生停車糾紛，警方到場後依傷害罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。事後37歲呂女在社群平台發文，還原衝突過程，指控59歲蔡女動手毆打並造成她受傷，引發網友熱議。

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公園誰奪冠？

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公園誰奪冠？

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

高雄2車清晨對撞　車頭全爛「零件碎一地」

高雄2車清晨對撞　車頭全爛「零件碎一地」

大貨車自撞分隔島！擊落電線桿、號誌箱

大貨車自撞分隔島！擊落電線桿、號誌箱

關鍵字：

標籤:高雄防洪滯洪池生態公園

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

今彩539春節加碼1千萬　台南幸運開出

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

他砸40萬一次包16碼　狂掃7注紅包

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面