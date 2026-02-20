高雄新城市綠州+1！正義公園華麗變多功能滯洪公園　大榕樹為意象

▲高雄新城市綠州+1！正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區澄清路及九如路一帶常因強降雨造成短時積淹水情形，水利局因地制宜將原本正義公園降挖為具有8,000噸的滯洪池，保留既有大榕樹及原生樹種，並移植調整大型樹木，該路口變得明亮又清晰。另有設計生態水池配合遊戲設施及步道，串連鄰近寶業里滯洪池，為三民區另一個城市綠州。

水利局表示，為推動韌性防洪，市府自籌約1,800萬元，正義公園降挖2公尺，保留原有大榕樹為核心地景，增設水池營造水域生態，其中200公步道串聯周邊人行道，區內設有滑梯、體健設施及座椅。

▲▼正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

樹梢間已常見到赤腹松鼠與斑鳩，水面與岸邊植栽也為蝴蝶、豆娘與蜻蜓等昆蟲提供了良好棲息環境，為周邊居民提供日常優質的活動空間。

▲高雄正義公園華麗轉身變「多功能滯洪公園」。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局說明，本工程榮獲2025 年城市工程品質金質獎優等肯定，除有效降低澄清路及九如路沿線的積淹水風險，所營造的水域與大型樹木，除增加生態效益也成功降低都市化的熱島效應。

另呼籲，公園主要仍為防洪功能，生態池禁止戲水，請市民朋友注意水域安全，並共同維護公園環境。