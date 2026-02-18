37歲女慘被抓髮壓地！下體遭踼裂爆血...疑人肉佔停車位起禍端

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營漢神巨蛋地下停車場17日下午近5時發生停車糾紛，警方到場後依傷害罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。事後37歲呂女在社群平台發文，還原衝突過程，指控59歲蔡女動手毆打並造成她受傷，引發網友熱議。

警方指出，新莊派出所於17日17時許接獲報案，指地下停車場發生糾紛，員警到場時雙方已無持續衝突，但均提出傷害告訴，全案依規定受理，並調閱監視器釐清事發經過。

呂女則在臉書發文表示，當時她見有車輛準備駛離車位，便倒車欲停入，未料一輛白色自小客車副駕駛座的女子下車，直接站在停車格內「人肉擋車」，阻止她停車。她搖下車窗溝通未果，下車詢問「可以人肉站停車格嗎」，對方回稱「她很多時間跟我耗」。

呂女指稱，當她準備返回車上時，對方突然抓住她頭髮將她拖下車，並徒手毆打、踢踹其下體，還抓著她頭髮將她壓制在地，過程長達十多分鐘。她表示，當時現場不少民眾圍觀，有人拿手機拍攝，也有民眾上前勸阻。她自述頭部與下體劇痛，下體甚至出現流血撕裂傷，頭髮被拉扯後大量掉落。

呂女也質疑，地下停車場一樓竟無攝影機畫面可供調閱，並在文中三度呼籲記者與當天在場民眾提供影片或照片，強調自己已提告對方傷害，但「被打還被告」，感到相當委屈。對此，警方表示，全案已依傷害罪嫌函送偵辦，雙方說法仍待釐清，相關事發經過將依調查結果認定。