開價85萬元約性交易！男分飾兩角做完沒付錢神隱　遭判6月賠20萬

▲男約女子進行性交易，事後不給錢。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉人豪／台南報導



詹男多次一人分飾二角，稱有客戶願意出高價約性交易，女子沒收到錢驚覺被騙。詹男這次於台南犯案，他在台南犯案，稱已跟廠商談好價格85萬元，找女子拍攝性愛片，台南地院依詐欺得利罪處有期徒刑6月，賠償女子20萬元。

根據判決，詹男自2024年9月3日起，一人分飾二角，假冒SWAG網站人員，及透過通訊軟體WhatsApp帳號與女子聯繫，佯稱已經跟廠商談好價格85萬元，需前往汽車旅館配合拍攝性愛影片等，致女子陷於錯誤，於同年9月5日前往汽車旅館，與女子發生性交行為，之後即封鎖女子，女子驚覺受騙。

女子指出，當時有向詹男表示停止不要拍攝，仍遭詹男強制發生性行為等語，案發後隔日，詹男佯稱廠商要求重拍，女子表示同意重拍，但提到付款部分，詹男即拒與女子聯繫，且未給付任何金錢。

詹男過往也曾用相同手法行騙，2023年時也一人分飾兩角，透過微信謊稱有人願意以206萬元為代價，與女子進行性交易；女子事後卻遲遲沒有收到錢，才驚覺被騙，連忙報警處理。台中地院依詐欺得利罪，判詹男有期徒刑11個月。

法院審酌，詹男以詐術騙取女子提供性交易服務，念其犯後坦承犯行，但未與告訴人達成調解，犯後態度不佳，依詐欺得利罪處有期徒刑6月，民事部分判賠20萬元。