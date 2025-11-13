普發現金入帳「下秒被凍結」！苦主領不出嘆：跑銀行才能解鎖

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

政府普發現金首波昨（12）日入帳，許多民眾開心收紅包，卻有一群人因「防詐措施」反被鎖帳戶。多家銀行為防堵詐騙強化監控機制，對異常資金流帳號進行管制。有家長就說，因同時收到自己及兩名未成年孩子的普發款共3萬元，被系統誤判為可疑交易，帳戶瞬間凍結，氣得直呼「太誇張！」

一位媽媽在Threads發文抱怨，自己一家三口登記普發一萬都順利入帳，沒想到款項剛進帳，銀行就通知帳戶被鎖，「發什麼神經？就我跟兩個小孩的錢，異常什麼？」導致她無法提領、轉帳，只能眼睜睜看著帳戶裡的錢動不了。

貼文曝光後，許多苦主也紛紛留言回應，「我也被鎖了，錢進來卻領不出來」、「明明備註就寫『行政院普發1萬』，還被鎖帳戶，太離譜」、「帳戶要親自跑銀行才能解鎖，擾民至極。」

有網友分享親身經驗，指出若帳戶遭銀行鎖定，處理流程相當繁瑣，必須本人攜帶證件到臨櫃辦理，且為防止再度被鎖，銀行會要求在三個月內維持穩定交易紀錄，「至少要有4到5次存款或轉帳，否則又會被系統列管。」

也有不少人無奈開批，「政府發錢是為了方便民生，不是讓我們跑銀行當苦力」、「防詐機制太嚴格，結果變成防民」。也有人無奈笑說，「領不到錢、還得請假去銀行，這波普發真的『發』到心很累。」