生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

主管告知「你被點名查稅」要他交1資料！全場嚇勸快逃：不能給

▲▼ 存摺示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有上班族表示，主管日前突然私下跟他說，國稅局點名要查稅，要求他趕快提供「2024年的帳戶明細」。他當下滿頭問號，直到最近與朋友提起此事，才被一句話驚醒，「國稅局查稅會寄公文書給本人」，他才意識到事情不對勁「這太缺德了吧」。貼文引發熱議，許多網友紛紛提醒他帳戶資料千萬不能交出去。

原PO在Dcard表示，事情發生在上個月，主管突然私下找他，語氣嚴肅地說，「你被國稅局點名查稅，你要準備2024年的帳戶明細交給我。」他反問怎麼會被查，但主管只再三強調「這禮拜要繳交」。

當下他半信半疑，雖然覺得奇怪，但也不敢多問，只覺得莫名其妙為何自己會突然被盯上。直到他與朋友吃飯聊天提到此事，整個情況才被看出端倪。

朋友連問他是否有收到國稅局寄來的公文、是否是公司負責人、是否使用警示帳戶等，但他都回答「沒有」。朋友聽完立刻皺眉說，國稅局查稅一定會直接聯絡本人，不可能透過公司主管傳話，更不會要求提供私人帳戶明細，最後推斷「很肯定你們公司逃漏稅被抓，在做假帳 …」

朋友當場提醒他，帳戶明細是個人隱私，不論是誰都無權要求，更何況是公司主管。「請你記得帳戶是你自己的隱私內容，誰都不能給，國稅局查帳也是透過本人不會透過公司傳話給你，這個時候你就應該要注意了。」

貼文引發議論，「真實情況應該就是你朋友說的那樣，你的帳戶資料不要給你老闆，他如果強迫你給，就跟他說有問題那就到勞工局調解。」「除了不給帳戶外，你最好也趕快找下一個工作，離開這裡」、「快跑，離職以前都要記得隨時錄音存證，要保護自己」、「老闆被查稅…跟員工私人帳戶有個屁關係？」

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳美鳳澄清與邱澤緋聞　王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮
前一晚才通知證婚人！邱澤、許瑋甯登記「什麼都沒帶」
MAMA／RIIZE奪獎表情嚴肅　Anton罕見講「廣東話」
婚禮就在小鬼冥誕！許瑋甯感性：覺得他有來
快訊／中華男籃抗日苦戰　半場遭渡邊雄太三分彈砲轟23分落後
快訊／台南永康連環車禍！6人受傷「1女鎖骨變形」
快訊／台肥突公告吳音寧不再擔任董事　原因曝光
快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶：盼不再有傷

員警半夜偷查女子戶籍地恐入獄

員警半夜偷查女子戶籍地恐入獄

時任台中霧峰警分局一名簡姓員警（已調職），使用警用小電腦查詢徐姓女子個資，結果被抓包送辦。法院說他身為員警，更應遵守法律規定，且犯後沒有悔意、未和解，判處4月刑期，且未給予易科罰金，若定讞將入監執行。

從運動延伸到人生的成功守則！

從運動延伸到人生的成功守則！

社區新保全是23歲新鮮人　大票1原因力挺

社區新保全是23歲新鮮人　大票1原因力挺

Abc牙醫聯盟養密醫A健保逃稅　豪宅名車洗錢

Abc牙醫聯盟養密醫A健保逃稅　豪宅名車洗錢

想離職該提早多久說

想離職該提早多久說

查稅逃漏稅個資職場上班族國稅局帳戶Dcard

