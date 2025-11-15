避免普發1萬入帳「被凍結」　中華郵政解除久未使用帳戶控管

▲因應普發現金，中華郵政自動解除久未活動帳戶的交易控管。（圖／資料照片）

普發現金1萬元近日陸續入帳，有民眾發現帳戶遭銀行判定「資金流異常」，因此被凍結帳戶。為避免發生該情況，中華郵政表示，若帳戶久未活動而設定管制，配合普發現金入帳，系統將自動解除交易控管。

為打擊詐騙，國內多家金融機構強化對客戶帳戶交易監控，久未活動的帳戶若有多筆資金匯入，可能會被視為「資金流異常」並凍結帳戶。普發1萬元現金近日陸續入帳後，不少民眾就發現帳戶被系統判定「資金流異常」並鎖住帳戶，導致無法領錢。

對此，中華郵政也祭出配套措施，中華郵政表示，因應政府普發現金政策，倘民眾為直接入帳或登記入帳選擇郵局帳戶，如該帳戶因久未活動而設定管制者，配合本次「普發現金」款項入帳，系統將自動解除交易控管，可正常存、提款，且普發款項進帳後帳戶已視為恢復往來。

目前全國郵局儲戶逾2000萬戶，中華郵政表示，郵政公司對於帳戶的控管，除依司法警察單位要求設定警示帳戶外，並以風險為基礎的原則，對於符合特定條件之久未往來帳戶，或出現疑似異常交易之帳戶進行差異化控管。郵政公司配合普發現金政策，持續調整現行防詐相關控管，俾利帳戶均可順利存入普發款項及領用，期能同時兼顧防詐作業及儲戶使用之便利性。

由於11月17日起開放ATM領取普發1萬元現金，中華郵政表示，為確保ATM領現服務品質，全國各地郵局將實施走動管理，派員主動關心及協助客戶解決領現操作問題，ATM領現首週並依現場狀況規劃排隊動線，以緩解排隊情況。