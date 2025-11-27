　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

▲▼立法院聯席會議審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，內政部長劉世芳、主計長陳淑姿、農業部長陳駿季、經濟部次長賴建信、工程會主委陳金德出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲農業部長陳駿季表示，未來若開放廚餘養豬，將先開放事業廚餘，但禁用家戶廚餘。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟爆發後，廚餘禁止養豬禁令未解。農業部長陳駿季今（27日）表示，未來若開放廚餘養豬，先要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意，大方向是禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘養豬，將透過正面表列方式公布。

立法院經濟委員會今天上午審查森林法部分條文修正草案，農業部長陳駿季會前接受媒體聯訪，媒體詢問何時要開放養豬廚餘，並提及養豬協會建議，廚餘禁用政策應該是禁用家用、事業廚餘，但開放植物性廚餘跟家禽類下腳料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陳駿季指出，農業部立場是，開放廚餘養豬前提要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意。目前初步規劃，先禁用家戶廚餘，外界擔憂廚餘可能造成風險，農業部將會進行研議討論，思考如何讓廚餘養豬業者有過渡期，可能採用正面表列方式處理。

陳駿季進一步表示，會先禁用家戶廚餘，主要擔心旅客或郵包等來源不明的吃剩食品，風險仍相當高，但餐廳及團膳業者使用食材大多是大宗進口，加上政府本來就禁止非洲豬瘟疫區肉品進口，所以開放事業廚餘比較沒有風險疑慮。

至於如何區分家戶廚餘與其他廚餘，陳駿季強調，源頭廚餘的分類非常重要，正和環境部密切協調，希望透過廚餘蒐集與清理系統等方式，從源頭將家戶與事業廚餘進行分類，降低相關風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宏福苑大火增至55死！仍有餘火燃燒
12強電影選角出爐！他接演「台灣隊長」陳傑憲
五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15
演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚
白宮2國民兵遭槍擊亡　兇嫌曝光！川普怒：絕不容忍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

輔助駕駛系統6大情境易誤判　「放手開車」最高罰3.6萬

用AI打造問房服務　永慶與迪卡儂、Omnichat登LINE年會分享創新成果

只要問就能找到夢中情房！永慶AI特助獲LINE Biz-Solutions Awards 2025金獎

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

香港惡火「37歲消防員殉職」IG滿滿幸福照　緊抱10年女友！網鼻酸

雲林文化觀光「登上世界之巔」！雲林以布袋戲與森林療癒打造台北101高空特展

築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

科技股高檔震盪！法人：獲利成長佳、評價合理　AI雙重利多加持

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

香港宏福苑大火「新增至55死」！個別樓層仍有餘火燃燒

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

震傳媒民調／賴清德施政滿意度回溫「黃金交叉」　信任度達48.2%

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

生活熱門新聞

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

最美營養師曬沐浴片　性感曲線9萬人搶看

快訊／清晨11.7℃新低　今晚變天雨最多

難過抱男友「下秒突搭帳篷」　她哭一半傻眼！一票秒懂

宏福苑惡火燒7棟31層！台灣消防員：連我都會怕

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

14歲國中生課堂上突倒地　送醫取出4血栓

對岸手遊成台灣主流？資深玩家揭殘酷真相

更多熱門

相關新聞

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

南韓非洲豬瘟（ASF）疫情警報響起，青瓦台25日宣布將全國危機預警提升至最高的「嚴重」等級。疫情始於忠清南道唐津市的一處養豬場，當日證實爆發新病例，官方隨即下達48小時的全國家畜臨時禁運令，而這是今年南韓第6度發現非洲豬瘟案例。

王美惠爭取1500萬　嘉義樹木園修復工程經費到位

王美惠爭取1500萬　嘉義樹木園修復工程經費到位

違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

嘉義養豬場違規用廚餘　補助款79萬被追回

嘉義養豬場違規用廚餘　補助款79萬被追回

抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知道有豬肉

抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知道有豬肉

關鍵字：

非洲豬瘟農業部事業廚餘陳駿季

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面