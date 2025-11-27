農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

▲農業部長陳駿季表示，未來若開放廚餘養豬，將先開放事業廚餘，但禁用家戶廚餘。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟爆發後，廚餘禁止養豬禁令未解。農業部長陳駿季今（27日）表示，未來若開放廚餘養豬，先要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意，大方向是禁用家戶廚餘，但開放事業廚餘養豬，將透過正面表列方式公布。

立法院經濟委員會今天上午審查森林法部分條文修正草案，農業部長陳駿季會前接受媒體聯訪，媒體詢問何時要開放養豬廚餘，並提及養豬協會建議，廚餘禁用政策應該是禁用家用、事業廚餘，但開放植物性廚餘跟家禽類下腳料。

對此，陳駿季指出，農業部立場是，開放廚餘養豬前提要符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3原則，且經過地方政府同意。目前初步規劃，先禁用家戶廚餘，外界擔憂廚餘可能造成風險，農業部將會進行研議討論，思考如何讓廚餘養豬業者有過渡期，可能採用正面表列方式處理。

陳駿季進一步表示，會先禁用家戶廚餘，主要擔心旅客或郵包等來源不明的吃剩食品，風險仍相當高，但餐廳及團膳業者使用食材大多是大宗進口，加上政府本來就禁止非洲豬瘟疫區肉品進口，所以開放事業廚餘比較沒有風險疑慮。

至於如何區分家戶廚餘與其他廚餘，陳駿季強調，源頭廚餘的分類非常重要，正和環境部密切協調，希望透過廚餘蒐集與清理系統等方式，從源頭將家戶與事業廚餘進行分類，降低相關風險。