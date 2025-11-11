溢流口持續沖刷下切！馬太鞍溪堰塞湖10小時水位下降6.8公尺

▲馬太鞍溪堰塞湖11月10日上午空拍景像。（圖／花蓮分署提供）

記者王兆麟／花蓮報導

鳳凰颱風期間堰塞湖水位變化自10日23時水位高程1020.7公尺，因溢流口逐漸沖刷下降，至11日9時水位高程1013.9公尺，10小時內水位下降6.8公尺，水量減少約75萬立方公尺，下游水位並未因此明顯抬升。

林保署花蓮分署表示，由今日9時監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程為1013.9公尺，湖區面積8.6公頃，蓄水量為90.4萬噸。目前堰塞湖溢流口持續緩慢沖刷下切，若壩體因沖刷造成一次性潰決，剩餘水量流出預估將導致下游河道水位平均抬升35公分。

分署自9日20:30 已發送黃色警戒通報單，提醒花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位；10日7:00發布紅色警戒；當天下午7時依程序發布紅色警戒通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位應進行強制疏散撤離收容等避難作業。林業保育署也同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。今日8時40分再發布紅色警戒通報單，請相關單位持續保持警戒。

依據水利署第九河川分署緊急應變小組於今日1時通報單指出：馬太鞍溪水位依實際降雨推算，已超過二級警戒水位。另中央氣象署11時定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量181.16mm，且海上陸上颱風警報將花蓮縣列為大豪雨地區。

