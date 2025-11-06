美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

▲美國傳奇女政壇巨擘裴洛西宣布退休，結束近40年國會生涯。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日正式宣布，不再尋求2026年連任國會議員，結束長達近40年的傳奇政治生涯。現年85歲的她，自1987年起代表舊金山選區進入國會，是美國史上首位女性眾院議長，也被視為民主黨最具影響力的女性之一。

裴洛西透過影片向選民致意，表示將「懷著感恩的心，完成最後一年的服務」。她感性說道，「舊金山，我愛你。請記住你們的力量，我們締造了歷史，也推動了進步。」這場宣布為外界盛傳多時的退休傳聞畫下句點。

在長達近四十年的政治歲月裡，裴洛西見證並參與美國政壇多次關鍵時刻，包括主導《平價醫療法案》立法、兩度主導對前總統川普的彈劾案，並與現任總統拜登合作推動疫情紓困方案。她強勢的領導風格、老練的政治手腕，使她成為華府最具影響力的女性之一。

裴洛西與台灣也有深厚淵源。2022年她不顧美方內部爭議，毅然訪台，成為25年來首位訪問台灣的美國眾院議長。此舉引發北京強烈反彈，卻在台灣社會獲得高度肯定，被視為美國對台支持的象徵。當時她曾於立法院發表談話，強調「美國與台灣的民主團結堅定不移」，成為其外交生涯的重要里程碑。

裴洛西將於2027年正式退休，為美國政壇一個時代劃下句點。她在聲明中表示，希望未來仍能「以另一種形式持續推動民主與自由的價值」。