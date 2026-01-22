　
國際

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

▲社交App，臉書，IG，小紅書，TikTok。（圖／記者廖婕妤攝）

▲英國擬跟進澳洲，研議禁止16歲以下青少年使用社群媒體。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國政府正研議進一步強化兒童上網安全，是否仿效澳洲，禁止特定年齡以下青少年使用社群媒體，成為近期政壇焦點。相關議題已在國會掀起討論，上議院日前通過修正案，要求社群媒體平台停止16歲以下用戶使用，也讓政府面臨是否立法跟進的壓力。

據《路透社》報導，英國官員將前往澳洲，評估該國禁止16歲以下青少年使用社群媒體的實際效果。英國政府表示，正蒐集國際經驗與證據，檢視限制措施是否有效，並考慮加強年齡驗證、檢討現行數位合意年齡，但尚未確定具體門檻。

英國政府指出，各國普遍憂心兒童過度接觸社群媒體，影響身心發展。近期人工智慧生成內容激增，也引發風險，包括AI被用於產生涉及未成年人的不當影像。政府已表態，將全面禁止AI裸體化工具，並評估限制無限滾動等可能導致成癮的設計。

英國近年實施的《線上安全法》，已使網路年齡查驗比例明顯提高，色情網站造訪次數也大幅下降。科技大臣肯達爾表示，現行法規仍不足以回應家長疑慮，政府準備採取進一步行動。

另一方面，據《法新社》報導，上議院通過的修正案由在野黨提出，並獲跨黨派支持，後續仍須交由下議院審議。首相施凱爾表示，政府不排除任何選項，但希望先完成公眾諮詢再決定立法方向。民調顯示，多數英國民眾支持限制16歲以下青少年使用社群媒體，但也有團體警告，單一禁令恐帶來錯誤的安全期待。
 

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

