▲2025桃園閩南文化節6/7日登場，連續五週精彩活動不斷。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園閩南文化節5日於市府文化局前廣場，舉行記者會。市長張善政表示，今年「閩南文化節」活動內容精彩豐富，將連續五週陸續推出藝閣踩街、藝陣大匯演、桃園閩南文化國際論壇、總鋪師辦桌以及國際龍獅邀請賽等五大主題活動，邀請大家呼朋引伴到桃園看戲、享美食，體驗豐厚的閩南文化。

張善政說，桃園閩南文化節自從開辦以來就深受許多民眾熱愛，尤其是美味可口且價格親民的「總鋪師辦桌」更是桌桌秒殺。對此，今（114）年特別調整認桌規則，改為每人限認1桌，讓更多人有機會享受到物美價廉的總鋪師料理。此外，令人熱血沸騰的「國際龍獅邀請賽」、精采絕倫及創意十足的「藝陣大匯演」與「藝閣踩街」，將展現最具特色的閩南文化裝扮，與大家一同歡慶閩南文化盛會。

▲藝閣踩街。（圖／記者楊淑媛攝）

而宮廟文化是閩南文化中極為重要的一環，若少了宮廟的投入與協助，閩南文化節就無法真正體現其精神與內涵。因此，今日特別感謝八德三元宮、中壢仁海宮、明倫三聖宮、南崁五福宮、景福宮、慈護宮、壽山巖觀音寺等宮廟的參與及支持，提供許多贊助與資源，讓活動規模全面升級，共同為推廣與延續閩南文化付出心力。

▲林政賢提案推動桃園閩南文化節，已成重要文化品牌之一。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局表示，2025桃園閩南文化節以「從地方走向國際、由傳統邁向創新」為核心，本次活動包含6月7日藝閣踩街、6月14日至15日藝陣大匯演、6月21日桃園閩南文化國際論壇、6月28日總舖師辦桌，以及7月5日壓軸登場的國際龍獅邀請賽。

▲總鋪師辦桌。（圖／記者楊淑媛攝）

市議員林政賢於出席活動指出，2012年，他在第17屆縣議會定期會總質詢首次提出提案，推廣閩南文化並爭取舉辦閩南文化節。第一屆桃園閩南文化節就在年底誕生。經過13年的持續推動，桃園閩南文化節已成為桃園市的重要文化品牌之一。