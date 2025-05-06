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詐騙案層出不窮！　桃園民代籲警方謀對策阻詐

▲詐騙案層出不窮！市議員林政賢籲警方謀對策阻詐

▲詐騙案層出不窮！市議員林政賢籲警方謀對策阻詐。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會6日進行警察局工作報告，市議員林政賢指出，其服務處接獲多起民眾陳情，包含LINE帳號遭駭後被用來詐騙親友，詐騙集團甚至提供帳戶要求匯款、虛擬貨幣等層出不窮詐騙情事，造成人心不安，對經濟破壞力嚴重，希望警方行動更積極、並有更多對策阻詐，保護民眾財產。

此外，有民眾收到詐騙簡訊並前往超商領取包裹，幸好店員機警提醒，才避免上當。林政賢呼籲台灣超商密度全球第一，應可與警方合作建立阻詐預警機制。

▲詐騙案層出不窮！市議員林政賢籲警方謀對策阻詐

▲林政賢呼籲台灣超商密度全球第一，應可與警方合作建立阻詐預警機制。

警察局長吳坤旭表示，員警一直提醒大家，LINE帳號被盗原因，有認証碼或帳號密碼被破解，或是個資被其他單位盗用、販賣等等，到警察機關報案，會馬上做處理。而超商店員會阻詐，吳坤旭說，就跟銀行的行員在臨櫃會阻詐，很多都是警察同仁去教她們的，也就是警民一起合作阻詐。

至於，虛擬貨幣的部分，吳坤旭說，很多詐欺的金流都在虛擬貨幣，目前刑大特偵隊有一個科技戰警中心，負責非常重要的任務，11位具有虛擬貨幣國際証照的同仁，以專業投入虛擬貨幣詐欺案件的偵辦詐欺案件，打擊不法絕不手軟。

針對桃園市少年犯罪問題，林政賢表示，根據統計，113年少年犯罪人數達962人，較前一年增加181人，其中暴力犯罪258人、詐欺案238人，顯示暴力問題未改善，詐欺更呈倍增趨勢，且許多少年被詐騙集團吸收擔任車手、開設人頭帳戶或傳訊工具，一旦被捲入，即可能從少年法庭一路走進成人刑事體系，呼籲警局應與教育局合作建立「少年風險預警平台」，針對高風險學生進行早期介入與追蹤輔導，避免青少年遭不法吸收利用。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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