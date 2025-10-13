桃園東吳校友會《時光留聲機》金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

▲市議員暨桃園市東吳大學校友會創會理事長林政賢致詞。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市東吳大學校友會12日於桃園區藝文展演中心，舉行《時光留聲機》金曲音樂饗宴。市議員暨桃園市東吳大學校友會創會理事長林政賢表示，東吳大學校友會自創立以來，每年皆會舉辦音樂會，期以樂會友，牽繫校友情誼。

市長張善政出席音樂會表示，東吳大學培育無數傑出校友，其中許多校友對桃園發展有著巨大貢獻。校友會今年以「時光留聲機」為主題，帶領大家重溫經典金曲，喚起美好回憶，不僅充滿意義，也極具溫度。

▲市長張善政出席音樂會。（圖／市府提供）

桃園市東吳大學校友會理事長何文雄說，今年的音樂饗宴適逢第五屆東吳大學全球校友年會在桃園舉辦，非常歡迎來自海內外各地校友一起共襄盛舉。同時，也感謝張善政市長及市府團隊的支持，協助促成本次活動順利完滿成功。

文化局表示，東吳大學校友會每年藉由音樂會凝聚校友情感，本次邀請桃園市傑出演藝團隊「狂美交響管樂團」擔綱演出，並邀請專業歌手葉佳修、美聲歌后小百合周月綺、閩南語歌后吳淑敏以美聲重新詮釋經典臺灣歌謠，用音樂銘刻留聲的歲月，為桃園注入藝術活力。

包括：市府文化局副局長唐連成、中華民國東吳大學校友總會理事長陳惠貴、龜山區長張嘉平等人士一同出席活動。