工程物價飆漲　桃園捷運經費地方需自籌近千億市議員林政賢關切

▲桃園捷運經費地方需自籌近千億，市議員林政賢關切。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢23日於市議會定期會財政局工作報告指出，桃園捷運計畫總經費達2097億元，截至112年底已執行456億元，未來仍需籌措1640億元，其中966億元需地方自籌。面對每年上漲的工程成本，令他對市府的財源籌措措施表示關注。

林政賢指出，工程物價指數自107年至113年2月已上漲26.94%，市府必須採取有效策略以填補這一財務缺口。又，桃園市閒置公有土地達453筆，總面積321,167.37平方公尺，帳面價值超過24億7,182萬元。其中，380筆土地（佔比83.89%）被列為待活化土地，顯示出多數閒置土地缺乏計劃用途及有效活化措施。

林政賢說，這些閒置土地不僅造成資源浪費，還可能引發佔用及治安問題，影響市民的生活環境。財政局長歐美鐶表示，將定期進行閒置土地的巡查，並在城鄉發展會議上彙報相關規劃，確保每一筆閒置土地都能得到妥善處理。

針對桃園市在過去9年上繳中央稅額近2兆元，且工業及服務業的生產總額超過4.8兆，居全國第二，但根據資料顯示，114年度桃園市的中央統籌分配稅款為362.75億元，僅排名第五，而一般性補助款則只有75.43億元，位列最後，兩者合計438.18億元也是六都中最低。林政賢呼籲相關局處與市府各單位緊密合作，擴大爭取的聲量，特別是在立法院修法的關鍵時刻，積極為桃園市爭取更多資源。