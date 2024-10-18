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桃園缺工及高失業率嚴重　市議員林政賢：鼓勵長者重返職場改善

▲桃園缺工及高失業率嚴重　

▲市議員林政賢提出鼓勵長者重返職場，改善桃園缺工及高失業率問題。（圖／林政賢服務處提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

針對國內缺工問題日益嚴重，桃園市議員林政賢18日於市議會定期會勞動局工作報告中指出，鼓勵年長者重返職場，被視為一項可行的解決方案，建議桃園市政府應加大力度，規劃如職業培訓計畫，協助年長者提升技能，並設計獎勵措施以吸引企業雇用年長員工，促進整體就業率。

林政賢說：桃園市112年的失業率為3.5%，較111年下降0.24%，失業人口共4萬2000人，但仍位居六都第三；在鄭文燦時代失業率幾乎都是六都最高，現在雖然有改善，但仍需進一步努力。勞動局長李賢祥指出，將在促進中高齡長者進入職場，並建立友善工作環境。

▲桃園缺工及高失業率嚴重　

在青年失業方面，根據行政院主計處的資料，桃園市112年15至24歲及25至29歲的青年失業率分別為11.3%和4.9%；青年失業率持高不下，也顯示出青年失業問題的緊迫性。青年事務局長侯佳齡表示，將透過線上求職平台及與勞動局合作的實體求職活動，為青年提供更多的就業機會。

此外，林政賢也關注桃園市的外籍移工議題。根據勞動部資料顯示，桃園市的外籍移工人數達13萬2158人，居六都之首。據勞動局失聯外籍移工明細指出，110年至112年，失聯外籍移工人數分別為2240人、4417人、4776人，占當年度外籍移工總人數1.98%、3.44%以及3.61%，另外110年至112年外籍移工犯罪數也顯示上升趨勢，分別為419件、408件、537件。勞動局長李賢祥表示，將與移民署、警察局及相關NGO團體合作，保障社會安定。

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