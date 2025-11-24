面對關稅衝擊　朴子就業中心偏鄉職涯講座助求職者定向

▲職涯導師協助求職民眾釐清職涯方向 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受全球經貿局勢與關稅政策變動影響，國內部分產業面臨供應鏈調整與訂單波動，職場環境面臨詭譎多變的挑戰。勞動部除推動「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，提供受影響勞工必要協助外，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心也同步強化勞工的職涯發展與就業支持，將於11月25日、11月28日及12月4日啟動偏鄉巡迴服務，分別前往六腳、義竹及鹿草地區辦理三場「職涯講座」，協助勞工在產業轉型中能穩健因應，定錨職涯發展。

朴子就業中心張春美主任表示，近期不少求職者無論是在面談或求職過程中，都反映因產業快速變動，讓求職方向更加迷茫，甚至不瞭解自身興趣、性格與能力，使求職過程屢屢受挫。為使偏鄉受關稅影響民眾也能在變局中掌握新趨勢，朴子就業中心特別規劃「偏鄉巡迴職涯講座」，由取得國際認證的專業諮詢師擔任講師，深入六腳、義竹、鹿草等地，帶領民眾認識產業趨勢、探索自我優勢，並一步步打造個人化「職涯地圖」，在不確定的環境中找到更穩定的方向。

▲職涯講座活動海報 。（圖／朴子就業中心提供）

3場次偏鄉巡迴職涯講座以「產業變動 × 職涯策略」為核心，融合AI工具運用、生涯重新定位、第二人生設計等多面向內容。首場11月25日將於六腳鄉「鉛花咖啡工作室」登場，由廖偉志講師以「找到生活的力量-設計屬於你的第二人生」為題，協助民眾在產業變動下重新檢視自我價值，規劃下一步方向；第二場則於11月28日在義竹鄉「生活空間」辦理，邀請歐陽仁傑講師分享「運用AI工具提升求職技巧」，以簡單易懂的方式示範如何利用AI提升履歷與求職效率，強化在地民眾的求職能力；最後一場將於12月4日在鹿草鄉「幕後咖啡」壓軸登場，由許芳綾講師帶來「第二舞台-試鏡你的下一個可能」，透過輕鬆的活動引導民眾探索個人興趣與職涯方向，發掘更多可能性。名額有限，歡迎有興趣的民眾至線上表單https://reurl.cc/R9rpWx完成報名。

張主任提醒，職涯規劃是一段長期且持續探索與調整的過程，希望透過此次巡迴講座與專業諮詢，讓民眾提升職涯敏感度，在詭譎多變的職場中找出自身的機會與定位。除這三場巡迴講座外，朴子就業中心全年提供免費一對一職涯諮詢服務，有需求民眾可透過線上預約表單（https://forms.gle/nUkBZeEPSGyJGKTs5）預約，或電洽朴子就業中心 05-3621632。