大陸 大陸焦點 特派現場

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式　習近平頒發命令狀與祝賀

▲▼ 中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，習近平頒發命令狀並向晉銜的軍官表示祝賀 。（圖／翻攝央視）

▲中共中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，習近平頒發命令狀並向晉銜的軍官表示祝賀 。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／綜合報導

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式今（22）日在北京八一大樓隆重舉行。根據大陸官媒報導，中央軍委主席習近平出席晉銜儀式，並向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀，同時表示祝賀。

大陸官媒稍早報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式於今天22日上午10時30分許舉行。中央軍委副主席張又俠在儀式上宣讀中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令。儀式由中央軍委副主席張升民主持。

中共中央軍委主席習近平主席向晉升上將軍銜的東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延頒發命令狀，並對兩位軍官表示祝賀。佩戴全新上將軍銜標誌的楊志斌、韓勝延向習近平主席敬禮，隨後向參加儀式的全體同志敬禮。

儀式結束後，習近平等領導同志與晉升上將軍銜的軍官合影留念。中央軍委委員劉振立，以及軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位的主要負責同志參加了此次儀式。

▲▼ 習近平向晉升上將軍銜的東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延頒發命令狀，表示祝賀。 。（圖／翻攝 百度）

▲習近平向新晉升上將軍銜的東部戰區司令員楊志斌（左）、中部戰區司令員韓勝延（右）頒發命令狀 。（圖／翻攝 百度）

根據大陸官方公開資料，楊志斌，男，上將軍銜，現任中國人民解放軍東部戰區司令員，上將軍銜。此前該職位是涉貪被雙開的東部戰區原上將司令員林向陽。

中部戰區司令員韓勝延，男，漢族，河北張家口人。20世紀90年代初，曾隨團赴國外留學深造。現任第十四屆全國人民代表大會財政經濟委員會委員，中國人民解放軍中部戰區司令員，上將軍銜。

2025年，韓勝延擔任紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式總指揮。2025年12月22日，經中央軍委批准，韓勝延晉升上將軍銜。

▲▼ 中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀、林向陽、董軍 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲回顧2021年9月6日習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀，之後林向陽涉貪被雙開。（圖／翻攝 央視）

回顧2021年9月6日，同樣場景，習近平出席晉銜儀式，並向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀，當時人員有西部戰區司令員汪海江、中部戰區原司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。

其中，中部戰區原上將司令員林向陽，曾任東部戰區司令員、中部戰區司令員等職，是解放軍歷史上首位在三個不同集團軍（第47、82、72集團軍）擔任軍長的將領，並連續擔任兩個戰區司令，晉升速度較快。

今年3月14日《反分裂國家法》實施20周年，東部戰區原上將司令員林向陽發言引起關注，官媒甚至大力宣傳他的發言，「近年來，『台獨』分裂勢力日益猖獗，他們妄圖分裂國家，破壞祖國的統一和穩定。這種行為，是對我們每一個中國人的挑釁和侮辱！」「我們東部戰區，作為守護祖國東大門的鋼鐵長城，絕不容忍任何分裂國家的行為！」

解放軍近年貪腐案頻出，林向陽最終涉貪，徹底瓦解自身愛國形象。大陸國防部發言人張曉剛於今年10月17日主動通報軍隊反腐敗情況。經中共黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委近期依法依規對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽，陸軍原政治委員秦樹桐，海軍原政治委員袁華智，火箭軍原司令員王厚斌，武警部隊原司令員王春寧等9人立案審查調查。

中共中央軍委對上述9人全部給予開除軍籍處分，也是近年來解放軍反腐敗行動中規模較大的一次。


 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

習近平上將晉銜中央軍委楊志斌韓勝延

隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
