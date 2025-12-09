識破假交友投攔阻100萬詐騙　里港警與行員各獲獎金5千元　

▲里港警方會同郵局行員阻止藍女被騙百萬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港一名藍姓婦人疑遭詐騙集團鎖定，前往農會準備提領100萬元投資「網友」推薦的股票。農會行員察覺異常立即通報里港警方，警方到場後，憑經驗判斷是典型假交友投資詐騙，當場勸阻並成功阻止婦人提款，避免鉅額損失。警方指出將依獎勵規定，為員警與行員申請各5,000元獎勵金，並提醒民眾務必提高警覺避免落入詐騙陷阱。

里港警方於11月底在「里港金融阻詐Line群組」提醒，一名50至60歲藍姓婦人疑似遭詐騙，需提高警覺。恰逢12月初一名藍女至里港農會欲臨櫃提領百萬元並稱將投資股票，其說詞及行為均顯得可疑，主任遂立即通報警方。經里港警分局大平派出所警員巴鴻達查證後發現，藍女原表示用途為購買貨物，卻又改口要投資，確認遭詐；農會也隨即配合暫停該筆提領。警方並提醒家屬應多加留意藍女交友狀況，避免繼續遭騙。

警方指出，內政部警政署為強化攔阻作業，鼓勵金融從業人員與警察人員積極執行攔阻，以有效防阻民眾遭詐，爰訂定「警銀聯合執行攔阻作業獎勵金核發原則」，分別發給攔阻作業獎勵金: (一) 攔阻民眾設定帳戶約定轉帳者，各發給二千元。 (二) 攔阻民眾遭詐款項達十萬元以上未達一百萬元者，各發給二千元。 (三) 攔阻民眾遭詐款項達一百萬元以上未達五百萬元者，各發給五千元。 (四) 攔阻民眾遭詐款項達五百萬元以上者，各發給一萬元。此次阻詐，里港分局也將為其向警政署申請各5000元獎勵金，以鼓勵主動作為。

里港分局分局長邱逸樵呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到要求投資、匯款或提供個人資料的訊息，務必提高警覺並向警方或165反詐騙專線查證，共同守護自身財產安全。