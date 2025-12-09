　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

識破假交友投攔阻100萬詐騙　里港警與行員各獲獎金5千元　

▲里港警方會同郵局行員阻止藍女被騙百萬。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方會同郵局行員阻止藍女被騙百萬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港一名藍姓婦人疑遭詐騙集團鎖定，前往農會準備提領100萬元投資「網友」推薦的股票。農會行員察覺異常立即通報里港警方，警方到場後，憑經驗判斷是典型假交友投資詐騙，當場勸阻並成功阻止婦人提款，避免鉅額損失。警方指出將依獎勵規定，為員警與行員申請各5,000元獎勵金，並提醒民眾務必提高警覺避免落入詐騙陷阱。

▲里港警方會同郵局行員阻止藍女被騙百萬。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警方於11月底在「里港金融阻詐Line群組」提醒，一名50至60歲藍姓婦人疑似遭詐騙，需提高警覺。恰逢12月初一名藍女至里港農會欲臨櫃提領百萬元並稱將投資股票，其說詞及行為均顯得可疑，主任遂立即通報警方。經里港警分局大平派出所警員巴鴻達查證後發現，藍女原表示用途為購買貨物，卻又改口要投資，確認遭詐；農會也隨即配合暫停該筆提領。警方並提醒家屬應多加留意藍女交友狀況，避免繼續遭騙。

警方指出，內政部警政署為強化攔阻作業，鼓勵金融從業人員與警察人員積極執行攔阻，以有效防阻民眾遭詐，爰訂定「警銀聯合執行攔阻作業獎勵金核發原則」，分別發給攔阻作業獎勵金: (一) 攔阻民眾設定帳戶約定轉帳者，各發給二千元。 (二) 攔阻民眾遭詐款項達十萬元以上未達一百萬元者，各發給二千元。 (三) 攔阻民眾遭詐款項達一百萬元以上未達五百萬元者，各發給五千元。 (四) 攔阻民眾遭詐款項達五百萬元以上者，各發給一萬元。此次阻詐，里港分局也將為其向警政署申請各5000元獎勵金，以鼓勵主動作為。

里港分局分局長邱逸樵呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到要求投資、匯款或提供個人資料的訊息，務必提高警覺並向警方或165反詐騙專線查證，共同守護自身財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元
撞死醫科高材生！法官問：有要道歉嗎　惡男沉默主播爸憤離席
獨／李泰安變身老闆　徵人給薪條件曝光
陳晨威求婚細節曝光！預計年底登記
丁海寅瘋傳「遭趙震雄痛毆」！酒局逼唱歌　不會唱就被丟冰塊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

大型活動陸續登場！台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

識破假交友投攔阻100萬詐騙　里港警與行員各獲獎金5千元　

中橫2路段將進行邊坡刷坡施工　12 /11起至月底實施交通管制

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

大型活動陸續登場！台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

識破假交友投攔阻100萬詐騙　里港警與行員各獲獎金5千元　

中橫2路段將進行邊坡刷坡施工　12 /11起至月底實施交通管制

台南市教育局2025年終成果亮相！　建設力、教學力、守護力全面躍進

台南原民文化巡迴列車再出發！　走進18校帶孩子看見多元

5COOL音樂節攻略曝！　接駁路線、停車資訊、黃金台三線一日遊全打包

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

匯兌回沖利益添業績　台船11月稅前獲利月增133%、達1.63億元

特斯拉台灣賣翻「今年上看15000輛↑」！現在下訂明年才能交車

《法環》玩家等級1空手打Boss　狂扁7小時創紀錄...網驚太有耐心

歐洲明年新臥鋪、高速列車4路線！從瑞士玩到瑞典　通行證75折起

艋舺青山宮暗訪起轎　蔣萬安向青山王報告：萬大線拚明年通車

崔佩儀岩手遇7.5強震　「嚇到整晚沒睡」還被老公唸

藍莓「7大好處」一次看　超強抗氧化力更被譽為「腦部超級食物」

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

【店內炸成廢墟】板橋定食8氣爆！天花板內管線爆出、鋼筋外露

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

行車視野關鍵　隔熱紙透光率新規定請留意

少林寺正武道武術教練營開訓！蕭川義免費授課男女老少都能練

桃園文化資產　新增三項市定民俗

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐燈區

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

男受困產業道路　警急救援脫困

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

桃園女性新經濟創生行動年會　發表女力關鍵報告

全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動

2025德妮嗨派對」西遊記登場！吸引近千組親子闖關

更多熱門

相關新聞

詐團開實體店月騙3500萬！警攻堅還有人上門買泰達幣

詐團開實體店月騙3500萬！警攻堅還有人上門買泰達幣

有詐團在新北設立實體店面，取信被害人前來購買泰達幣（USDT），8月間就騙了近40名被害人，共詐得3500萬元。經多名被害人報案，警方詳細分析虛擬貨幣幣流資料，一舉攻堅這家「云○科技」詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，以及緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案，其中，鄭姓車手的車上裝滿了當天騙來的500多萬現金，更誇張的是，還有不知情的被害人陸續上門要買泰達幣投資，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於受騙。

低價買車吸金百億　伊朗詐欺犯絞刑處決

低價買車吸金百億　伊朗詐欺犯絞刑處決

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事

女遭投資詐騙50萬　配合警釣出2嫌

女遭投資詐騙50萬　配合警釣出2嫌

屏東翁ATM領兩次不夠又提80萬　阻詐變成反詐宣導

屏東翁ATM領兩次不夠又提80萬　阻詐變成反詐宣導

關鍵字：

標籤:詐騙防範里港警察農會攔阻投資詐騙獎勵金

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面