詹能傑脫面罩救人殉職　同袍曝可能原因

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生火災，造成2人死亡。仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進入火場救援，但在進行第3次搜索任務時，他並未攜帶共生面罩，最終不幸殉職。其他消防同仁表示，消防人員將自己的空氣面罩脫下來給受困者使用，不符合一般勤務原則，推測可能是極端環境下做出的判斷。

▲詹能傑在救災過程中不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧案件經過，基隆市消防局21日晚間22時41分接獲通報，指稱基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區發生火災，隨即派遣27車59人前往救援。然而，詹能傑在救災過程中，為了救出受困的34歲羅姓女子，將自己的空氣面罩脫下來給對方使用，不料濃煙加劇，2人隨後均失去意識，等到其他消防同仁找到人時，2人都已經失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

基隆市消防局表示，第三次搜索任務時，詹能傑並未攜帶「共生面罩」，加上現場堆積雜物，嚴重阻礙逃生與救災動線，最終釀成憾事。

▲火場屋內堆滿雜物，天花板焦黑。（圖／記者郭世賢攝）

詹能傑脫面罩救人殉職 基層揪疑點盼相關單位改進

有消防同仁指出，一般救災救難的原則為「先自救才能救人」，所以消防人員將自己的空氣面罩脫下來給受困者使用，其實不符合一般勤務原則，推測有可能是在極端環境下做出的判斷與行為。

另外，也有義消質疑，詹能傑為何沒有攜帶共生面罩，又為何會在火場落單，此案的救災過程是否存在瑕疵，人力及裝備是否充足，相關單位應該積極進行檢討，以免類似事件再次發生。