割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

▲新北國中少年割頸案，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者周亭瑋／綜合報導

震驚社會的少年割頸案近日二審判決出爐，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，令受害者父母難以接受，而法官曾詢問他們，是否願意接受加害少年「未來的孝順」，更讓輿論炸鍋。對此，犯罪心理學專家戴伸峰教授直言，這不是修復，而是最殘忍的情緒勒索。

戴伸峰表示，在北捷隨機攻擊事件震撼全台、社會仍處於集體創傷的同時，兩起原本足以引發深度討論的案件，也因此失去版面與公共關注，一是新北校園割喉案，另一則是愷愷案。他認為，這兩道傷口並未消失，只是被更大的悲劇暫時掩蓋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

司法引發社會焦慮 家屬盼正義伸張

他指出，從新北割喉案到遭保母凌虐致死的愷愷案，儘管觸法類型不同，但被害家屬與社會大眾的反應如出一轍，皆對司法的修復功能感到絕望，甚至覺得法律似乎站在加害者那一邊。

他認為，這些深刻的傷痕需要更專業、積極的協助才能修復，而非僅靠時間沖淡或法條解釋。

▲新北國三生枉死。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

修復式司法非開後門 專家解析核心意義

針對近期備受討論的「修復式司法」，戴伸峰澄清，這絕非強迫家屬原諒或為加害者提供脫罪捷徑。真正的修復應是在專業支持者的陪同下，由加害者將自身的「責任」清楚交代，讓家屬理解事件發生的脈絡；同時，讓家屬在受保護的環境下，向加害者表達恐懼與沉痛。

戴教授引用北捷受害者余家昶母親的發言作為正面典範。余母在痛失愛子後，曾公開表示「這件事是他兒子做的，跟他爸爸媽媽沒有關係。」這種將責任歸於個體而非連累家屬的態度，被戴教授視為促進社會平安與修復的關鍵。

「希望兇嫌來孝順你？」 戴伸峰怒轟：世界上最愚蠢的話

對於媒體流出那句，疑似法官「安慰」被害者家屬的話，「難道你不希望以後這兩個孩子來孝順你嗎？」戴伸峰毫不留情地痛批，這是完全失格，甚至是這個世界上最愚蠢、最傷人的情緒勒索！

最後，戴伸峰強調，修復式司法從來不是要求被害者原諒，也不是要他們放下悲痛，而是提醒整個社會，在制度運作之外，至少不要再用語言與期待，對早已破碎的人造成二次傷害。

►父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」 律師戳破盲點：不可思議

►不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格 律師詳解

►乾哥割頸判12年！律師點出「最氣人關鍵」爆心痛：誰會甘心？