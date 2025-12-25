廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

▲廢死聯盟近日貼文遭灌爆。（圖／翻攝自臉書／台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP粉絲團）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷隨機殺人4死11傷，廢死聯盟23日PO文「殺錯，無法回頭」遭網友灌爆。對此，廢死聯盟執行長林欣怡在臉書接連轉發貼文，短短16字道盡當前心聲。

PO文談憲判與廢死 撞上北捷案遭灌爆

廢死聯盟23日發文指出，在113憲判字第8號判決後，政府非但未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而暌違近5年在今年1月執行黃麟凱，這是違憲且違反國際人權法的重大倒退。此外，行政部門提出的「終身監禁不適用假釋」也未經人權評估，因此聯盟呼籲政府修法廢死並審視爭議法條。

由於時機正值北捷隨機殺人案，許多網友紛紛留言怒轟：「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」、「之前是怕冤獄，但現在很多是現行犯耶」、「要是張文沒死，不知道會被你們罩多久」、「執行死刑不行，連終身監禁也有意見？」

執行長轉貼2篇文洩心聲 籲別獵巫、死者母也喊別怨家屬

對此，廢死聯盟執行長林欣怡則在個人臉書轉貼國際特赦組織台灣分會發文，內容寫著「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，短短16字，似乎道盡當前心聲。

該篇貼文呼籲大眾，不要將特定族群或團體當成宣洩情緒的代罪羔羊，同時尊重傷者醫療隱私、不要轉傳未經證實的消息，「此刻，溫暖與信任比以往更加重要，讓我們攜手守護公共空間，並向受影響者傳遞最真誠的關懷與力量。」

隔天，林欣怡再次轉發一篇新聞，內容是死者余家昶的母親在鏡頭前受訪，呼籲大家不要怨張文的父母，而她也不怨張文，「他人也往生了，但願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰」。