彰化男街頭攔警車大喊「救我媽」！警鳴笛開道3分鐘抵院

▲彰化孝子載著急喘的老母親半路攔警車開道急診。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市一名男子日前深夜騎機車載著不斷喘氣的79歲老母親，焦急萬分之際，直接在路上攔下巡邏警車求助「救救我媽媽！」。兩名員警見情況危急，二話不說開啟警示燈與警笛，在前方火速開道，最終僅花「3分鐘」就將老婦送抵醫院急診室，比原本10分鐘車程大幅縮短，成功搶下寶貴的救命時間。

深夜街頭攔警車 老母喘不過氣意識恍惚

這件事發生在1月12日凌晨3點左右，彰化警分局大埔派出所警員何佳憲、廖韋晶，正執行巡邏勤務行經中山路二段與光復路口。突然間一名男子騎機車載著母親，直接以肉身攔下警車。男子相當驚慌，向員警表示後座79歲的媽媽，深夜突然喘不過氣，且意識有恍惚現象，必須立刻趕往醫院，但因擔心路上耽擱，只好冒險攔車請求警方協助開道。

▲警方協助開道，騎士緊跟在後，3分鐘抵達醫院。（圖／警方提供）

警笛響徹街道 3分鐘飛車衝抵醫院

眼見老婦狀況危急，兩名員警毫不猶豫，立即開啟巡邏車的警示燈與警鳴器，在前方為的機車開路。他們一路鳴笛，迅速引導交通、排除路況障礙，在寂靜的深夜街道上爭分奪秒。原本需要10分鐘的車程，在警方的協助下，竟然只花了短短「3分鐘」，就安全抵達彰化基督教醫院急診室，讓老婦得以即刻接受治療。對於警方如此迅速的援助，華姓男子事後再三道謝，感激不已。

警方溫馨提醒 緊急時仍應優先呼叫救護車

彰化警分局對此表示，維護治安與交通固然是警察的天職，但在民眾遭遇緊急危難時，警方也必定會即時伸出援手，展現為民服務的精神。然而，分局也特別提醒民眾，警車上並未配備專業的救護設備，若遇到緊急醫療狀況，最正確的做法仍是「優先撥打119求救」，由專業的救護人員在現場進行初步處置並後送，才能獲得最即時且適當的醫療協助，同時也確保行車過程的安全。

